अमेरिका से ट्रेड डील के बाद भी रूस सबसे बड़ा तेल सप्लायर, ईरान संकट के बीच बढ़ सकता है आयात
ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है और भारत का भी 25 से 27 लाख बैरल तेल फंसा हुआ है। अगर संकट बना रहता है तो रूस से आयात बढ़ाया जा सकता है। फरवरी महीने में रूस ही भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर था।
ईरान संकट के बीच होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से दुनियाभर की टेंशन बढ़ गई है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। इस बीच भारत के अधिकारियों ने कहा था कि फिलहाल भारत के पास पर्याप्त तेल भंडार है। फिर भी अगर जरूरत पड़ी तो विकल्प तलाशे जाएंगे। इसमें रूस से तेल आयात बढ़ाना भी शामिल हो सकता है। अमेरिका से ट्रेड डील के बाद भी फरवरी महीने में भारत ने सबसे ज्यादा तेल रूस से ही आयात किया। वहीं दूसरे नंबर पर भारत के लिए तेल का सबसे बड़ा तेल निर्यातक सऊदी अरब रहा। पश्चिम एशियाई देशों से तेल का आयात बढ़ाया गया है।
डेटा और एनालिटिक्स सर्विस प्रोवाइडर केपलर की रिपोर् के मुताबिक पिछले कुछ सालों से भारत सऊदी अरब से रोज 6 से 7 लाख बैरल कच्चा तेल आयात कर रहा था। पिछले 6 सालों में भारत ने सऊदी अरब से बड़ी मात्रा में तेल आयात किया। एक जानकार ने कहा कि पिछले दो से तीन महीने में तेल कंपनियां रूस से दूरी बनाने लगीं। ऐसे में पश्चिमी एशिया से तेल का आयात बढ़ गया है। सऊदी अरब से तेल का आयात 30 फीसदी तक बढ़ गया है।
फऱवरी महीने में तेल का रोजाना आयात 10 लाख बैरल से ज्यादा था. जबकि जनवरी में यह 11 लाख बैरल और दिसंबर में 12 लाख बैरल था। इस हिसाब से रूस से आयात में कमी जरूर आई है और इसके बाद भी वह सबसे बड़ा सप्लायर बना हुआ है। Kpler की लीड रिसर्च एनालिस्ट सुमित रितोलिया के मुताबिक पिछले दो से तीन महिने में तेल इंपोर्ट में परिवर्तन देखा जा रहा है। गल्फ देशों जैसे कि इराक, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत से आने वाले तेल की मात्रा बढ़ी है। हो सकता है कि मार्च महीने में तेल आयात में बड़ा बदलाव देखने को मिले क्योंकि भारत का करीब 25 से 27 लाख बैरल तेल होर्मुज की खाड़ी में ही फंसा हुआ है।
ईरान और इजरायल में युद्ध के बीच जहाजों की आवाजाही काफी प्रभवित है। बीते दिन ओमा में दो भारतीय शिप को टारगेट किया गया जिसमें तीन भारतीयों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। अब अधिकारियों का कहना है कि जरूरत पड़ने पर रूस से तेल का आयात और बढ़ाया जा सकता है। भारत के पास 17 से 18 दिन का तेल भंडार है। अगर यह संकट लंबा खिंचता है तो भारत को रूस से तेल का आयात बढ़ाना पड़ेगा।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें