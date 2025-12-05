पुतिन ही नहीं, इन मेहमानों का भी एयरपोर्ट पर रेड कार्पेट स्वागत कर चुके हैं पीएम मोदी, पूरी लिस्ट

संक्षेप: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस समय भारत दौरे पर हैं। कल शाम पालम एयरबेस पर उनका स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं पहुंचे थे। दोनों नेताओं ने गले लगकर एक-दूसरे का अभिवादन किया और फिर एक ही गाड़ी में सवार होकर गंतव्य के लिए रवाना हुए।

Putin visit to India: रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपनी बहुप्रतीक्षित यात्रा के लिए इन दिनों दो दिवसीय भारत दौरे पर हैं। कल शाम को पालम एयरपोर्ट पर जब उनका विमान उतरा, उनका स्वागत करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं खड़े हुए थे। दोनों नेताओं ने दो दोस्तों की तरफ एक-दूसरे का अभिवादन गले लगकर किया।

रूसी राष्ट्रपति की यह यात्रा वैश्विक राजनीति के हिसाब से भी काफी महत्वपूर्ण है। अमेरिका के दबाव के बाद भी भारत लगातार रूस के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है। इस यात्रा के दौरान भी दोनों देशों के बीच में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।

दूसरी तरफ, पीएम मोदी द्वारा पुतिन का स्वागत करने की चर्चा भी जोरों पर है। भारत आए किसी राष्ट्राध्यक्ष का स्वागत प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट जाकर करे ऐसा पिछले 11 सालों में काफी कम ही देखने को मिला है। 2014 में सत्ता संभालने वाले प्रधानमंत्री ने अभी तक कई प्रमुख राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत स्वयं एयरपोर्ट पर जाकर किया है।

बराक ओबामा- 2015 2014 में सत्ता संभालने के बाद पीएम मोदी ने अमेरिका नीति पर ध्यान लगाना शुरू किया। इसी क्रम में जब बराक ओबामा 26 जनवरी की परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के लिए भारत आए, तो पीएम मोदी ने उनका स्वागत रेड कॉर्पेट बिछा कर किया। उस दौरे पर दोनों देशों के बीच काफी अहम समझौते भी हुए।

शेख हसीना- 2017 बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना का स्वागत भी पीएम मोदी ने खुद एयरपोर्ट जाकर किया था। भारत की पड़ोसी नीति को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने 7 साल बाद भारत की यात्रा पर आईं शेख हसीना का भव्य स्वागत किया। उनकी यह यात्रा तीस्ता नदी प्रोजेक्ट को लेकर उठ रहे विवाद के बीच हुई थी।

शिंजो आबे- 2017 जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे और पीएम मोदी के बीच की घनिष्ठ मित्रता जगजाहिर थी। 2017 में जब आबे भारत आए, पीएम मोदी ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उनका स्वागत खुद उपस्थित होकर किया। इस दौरे पर भारत की पहली बुलेट ट्रेन समझौता किया गया। बाद में, जब आबे की हत्या हुई तो उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पीएम मोदी स्वयं जापान पहुंचे थे।

इमैनुएल मैक्रों-2018 मार्च 2018 में भारत की यात्रा पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति का स्वागत पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर रेड कार्पेट बिझा कर किया था।

बेंजामिन नेतन्याहू- 2018 इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की भारत यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया था।

मोहम्मद बिन सलमान- 2019 सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की भारत यात्रा के समय पीएम मोदी ने उनका स्वागत दिल्ली एयरपोर्ट पर किया था।

डोनाल्ड ट्रंप-2020 अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल के दौरान 2020 में भारत आए थे। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने उनका भव्य स्वागत किया था। इतना ही नहीं दोनों नेताओं ने अहमदाबाद में एक भव्य रैली का आयोजन किया और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1 लाख से ज्यादा लोगों के सामने संबोधन दिया।

मोहम्मद बिन जायेद अल नाह्यान-2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद बिन जाएद अल नाह्यान का स्वागत भी एयरपोर्ट पर जाकर किया था। बाइब्रेंट गुजरात में शामिल होने के लिए आए नाह्यान और पीएम मोदी की यह तस्वीरें काफी वायरल भी हुई थीं।

आमिर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी-2025 कतर के शेख अल थानी की इस साल फरवरी में हुई यात्रा के दौरान पीएम मोदी दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया था।