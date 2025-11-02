रूस का परमाणु ड्रोन लॉन्च तो इसरो का 'बाहुबली' सैटेलाइट, पढ़ें टॉप 5 न्यूज

संक्षेप: Top News Today: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपना शक्तिशाली उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। सीएमएस-03 नामक इस सैटेलाइट को एलवीएम3-एम5 रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया। उधर, रूस ने परमाणु-संचालित पनडुब्बी को लॉन्च किया है

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अपना शक्तिशाली उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। सीएमएस-03 नामक इस सैटेलाइट को एलवीएम3-एम5 रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया। उधर, रूस ने परमाणु-संचालित पनडुब्बी को लॉन्च किया है, जिसमें पोसाइडन परमाणु ड्रोन लगा हुआ है। इसे 'डूम्सडे मिसाइल' भी कहा जाता है, जो तटीय राष्ट्रों को पूरी तरह नष्ट करने की क्षमता रखती है। वहीं, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में पटना में एक भव्य रोड शो आयोजित किया गया। जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। इस दौरान एनडीए के नेता भी मौजूद रहे। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

इसरो का 'बाहुबली' सैटेलाइट लॉन्च भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अपना 'बाहुबली' उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। सीएमएस-03 नामक इस भारी-भरकम उपग्रह को एलवीएम3-एम5 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया। अपनी असाधारण भारोत्तोलन क्षमता के कारण इसे 'बाहुबली' कहा जा रहा है। 4410 किलोग्राम वजन वाला यह उपग्रह भारत से भू-समकालिक स्थानांतरण कक्षा (जीटीओ) में भेजा गया सबसे भारी उपग्रह है। यह लॉन्च भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो देश को निगरानी और संचार के क्षेत्र में अग्रणी बनाएगा। पढ़ें पूरी खबर...

रूस की नई परमाणु पनडुब्बी लॉन्च रूस ने अपनी परमाणु-संचालित पनडुब्बी 'खाबारोवस्क' को लॉन्च कर दिया है, जो घातक पोसाइडन परमाणु ड्रोन से सुसज्जित है। इसे 'डूम्सडे मिसाइल' भी कहा जाता है, क्योंकि यह तटीय क्षेत्रों को पूरी तरह नष्ट करने की क्षमता रखती है। रूसी रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलौसोव ने सेवमाश शिपयार्ड में इस समारोह की अगुवाई की, जिसमें नौसेना प्रमुख एडमिरल अलेक्जेंडर मोइसेयेव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बेलौसोव ने भाषण में इसे रूस की सैन्य शक्ति का प्रतीक बताया। पढ़ें पूरी खबर...

बिहार चुनाव: बेऊर जेल गए अनंत सिंह मोकामा के चर्चित दुलारचंद यादव हत्याकांड में आरोपी अनंत सिंह को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया है। अब वे जेल की सलाखों के पीछे से ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू के टिकट पर मोकामा सीट से उतरे अनंत सिंह पूर्व विधायक रह चुके हैं। उनका सामना आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी से है, जो इलाके के एक अन्य बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी और पूर्व सांसद हैं। पढ़ें पूरी खबर...

पोखर में मछली पकड़ते नजर आए राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बिहार के बेगूसराय में कांग्रेस प्रत्याशी अमिता भूषण के समर्थन में सभा को संबोधित किया। भाषण के बाद स्थानीय युवाओं की जिद पर वे पोखर पहुंचे, जहां उन्होंने नौका सवारी का लुत्फ उठाया और मुकेश सहनी (वीआईपी अध्यक्ष) के साथ मिलकर मछली पकड़ने में जुट गए। तैरते हुए मछलियां पकड़ते राहुल का यह देसी अंदाज देख ग्रामीण और युवा झूम उठे। लोगों ने उनके साथ सेल्फी और वीडियो लिए, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पढ़ें पूरी खबर...