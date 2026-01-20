ग्रीनलैंड पर रूस का क्लियर कट मैसेज, ट्रंप का 'शांति' पर यू-टर्न; आज की टॉप खबरें

संक्षेप: ग्रीनलैंड विवाद ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नया तनाव पैदा कर दिया है। इस बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बयान देकर इस मुद्दे को और गरमा दिया है। वहीं, शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए कई बार खुलकर अपनी इच्छा जाहिर कर चुके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब यू-टर्न ले लिया है।

Top News Today: ग्रीनलैंड विवाद ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नया तनाव पैदा कर दिया है। इस बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बयान देकर इस मुद्दे को और गरमा दिया है। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का स्वाभाविक हिस्सा नहीं है। वहीं, शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए कई बार खुलकर अपनी इच्छा जाहिर कर चुके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब यू-टर्न ले लिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें नोबेल पुरस्कार की कोई परवाह नहीं है। इधर, हिमाचल प्रदेश से एलन मस्क के नाम पर ठगी का एक मामला सामने आया है। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

डेनमार्क का हिस्सा नहीं ग्रीनलैंड... रूस का बयान ग्रीनलैंड विवाद ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नया तनाव पैदा कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार-बार ग्रीनलैंड को खरीदने या नियंत्रण में लेने की बात कही, डेनमार्क और यूरोपीय संघ पर टैरिफ युद्ध की धमकी दी। अब रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बयान दिया है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का स्वाभाविक हिस्सा नहीं है। पढ़ें पूरी खबर...

मुझे नोबेल पुरस्कार की परवाह नहीं, ट्रंप का यू-टर्न शांति नोबेल पुरस्कार की चाह कई बार जाहिर कर चुके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब पलटी ले ली है। उन्होंने कहा कि उन्हें नोबेल पुरस्कार की कोई परवाह नहीं है। बता दें कि एक दिन पहले ही नॉर्वे के प्रधानमंत्री को लिखी गई उनकी चिट्ठी लीक हो गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया में शांति की चिंता करने की उन्हें कोई जरूरत नहीं क्योंकि उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार तो दिया ही नहीं गया। पढ़ें पूरी खबर...

जामिया के प्रोफेसर ने आदिवासी युवक को खूब पीटा दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की एक क्लास का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यूनिवर्सिटी के एक एसोसिएट प्रोफेसर ने अनुसूचित जनजाति (ST) के एक कर्मचारी से न सिर्फ गाली-गलौज की, बल्कि उसकी जमकर पिटाई की और मुंह भी तोड़ दिया। इतना ही नहीं, मन नहीं भरा तो प्रोफेसर ने जातिसूचक गालियां देकर अपमान भी किया। इस मामले में दिल्ली पुलिस को मेडिकल रिपोर्ट और अन्य सबूतों के साथ लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। पढ़ें पूरी खबर...

टेस्ला कार और सोने के लालच में लाखों गंवा बैठा व्यक्ति सोशल मीडिया पर चमक-दमक वाले ऑफर और मशहूर हस्तियों के नाम पर ठगी के जाल कितने बड़े हो सकते हैं, इसका ताजा उदाहरण हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से सामने आया है। यहां ठगों ने एलन मस्क के नाम का इस्तेमाल कर एक व्यक्ति को ठग लिया, जिससे वह लाखों रुपये खो बैठा। जानकारी के मुताबिक, छोटा शिमला का एक निवासी 'थ्रेड्स' ऐप पर ब्राउजिंग कर रहा था। तभी एक अज्ञात व्यक्ति ने उससे संपर्क किया और खुद को एलन मस्क बताकर बात शुरू की। ठग ने दावा किया कि पीड़ित को उपहार में एक नई टेस्ला कार, नकद राशि और करीब 2.3 करोड़ रुपये का सोना मिलेगा और फिर... पढ़ें पूरी खबर