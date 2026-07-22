बंगाल विधानसभा में हंगामा, ममता गुट के विधायक कुणाल घोष को मार्शल ने बाहर निकाला
हंगामा तब शुरू हुआ जब रीताब्रत कैंप के विधायक अखरुज्जमां चर्चा में हिस्सा लेने के लिए खड़े हुए। घोष तुरंत अपनी सीट से उठे और अखरुज्जमां को दिए गए माइक्रोफोन के सामने खड़े हो गए और बार-बार उनसे पूछते रहे कि उनका नाम स्पीकर्स की लिस्ट से क्यों हटा दिया गया।
ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट के TMC विधायक कुणाल घोष को बुधवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा से मार्शलों ने बाहर निकाल दिया। इसके बाद, बाकी दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने सदन में बहस के दौरान विपक्ष के चीफ व्हिप अखरुज्जमां को बोलने से रोककर कार्यवाही में रुकावट डाली थी। होम एंड हिल अफेयर्स डिपार्टमेंट की बजटीय मांगों पर चर्चा के दौरान नाटकीय सीन देखने को मिले, जब घोष ने उन्हें बाहर निकाले जाने का विरोध किया। इसके बाद स्पीकर की बार-बार अपील के बाद भी व्यवस्था नहीं बनी, जिसके बाद असेंबली मार्शलों ने उन्हें उठाकर हाउस से बाहर ले गए।
इस हाथापाई से शोर-शराबा शुरू हो गया, और कार्यवाही फिर से शुरू होने से पहले सदस्य वेल में आ गए। नारेबाजी, धक्का-मुक्की और मार्शलों के दखल से दिखे नाटकीय सीन ने तृणमूल कांग्रेस विधायक दल के अंदर टीएमसी के कालीघाट कैंप और विपक्ष के नेता रीताब्रत बनर्जी के बागी गुट के बीच बढ़ती दरार को दिखाया।
हंगामा तब शुरू हुआ जब रीताब्रत कैंप के विधायक अखरुज्जमां चर्चा में हिस्सा लेने के लिए खड़े हुए। घोष तुरंत अपनी सीट से उठे और अखरुज्जमां को दिए गए माइक्रोफोन के सामने खड़े हो गए और बार-बार उनसे पूछते रहे कि उनका नाम स्पीकर्स की लिस्ट से क्यों हटा दिया गया।
घोष को अखरुज्जमां से यह पूछते हुए सुना गया, "आपने मेरा नाम क्यों काट दिया? आप मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं?" इस पर दोनों तरफ के सदस्यों ने जोरदार विरोध किया। उस समय, रीताब्रत बनर्जी अखरुज्जमां के बगल में बैठे थे, जबकि सीनियर मंत्री फिरहाद हकीम और जावेद खान पास की बेंचों पर बैठे थे। कुछ ही देर में, सदस्य सदन के वेल में आ गए, जिससे कार्यवाही रुक गई। कई भाजपा विधायक भी वेल की ओर बढ़ गए, इससे पहले कि टूरिज्म मिनिस्टर शंकर घोष ने उन्हें अपनी सीटों पर लौटने के लिए मनाया।
कुणाल घोष को मार्शल बाहर ले गए
हंगामे के बीच, स्पीकर रथिंद्र बोस ने घोष से बार-बार अपनी सीट पर लौटने की अपील की, और चेतावनी दी कि अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो उन्हें उन्हें हटाने का आदेश देना पड़ेगा। वरिष्ठ मंत्री सोभनदेब चट्टोपाध्याय ने भी स्थिति को शांत करने की कोशिश की, लेकिन बहस जारी रही। घोष के न मानने पर, स्पीकर ने असेंबली मार्शल को उन्हें सदन से हटाने का आदेश दिया। घोष ने इसका विरोध किया, जिससे मार्शलों के साथ धक्का-मुक्की हुई। इस हाथापाई में, वह लड़खड़ा गए, जिसके बाद शोर-शराबे के बीच उन्हें असेंबली से बाहर ले जाया गया।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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