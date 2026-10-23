चुनाव आयुक्तों की शिकायत वाले लेटर पर बड़ा खुलासा, ज्ञानेश कुमार को ही भेज दी गई कॉपी

इससे पहले आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ था कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 29 जुलाई को देश के शीर्ष नौकरशाह टीवी सोमनाथन को दो अलग-अलग पत्र भेजे थे।

चुनाव आयोग के भीतर आंतरिक मतभेद की खबरों और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देश भर में जारी विरोध प्रदर्शन के बाद अब इसे लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक आरटीआई से सामने आई जानकारी के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने वरिष्ठ डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर मनीष गर्ग के कथित दुर्व्यवहार को लेकर कैबिनेट सचिव को जो चिट्ठियां लिखी थीं, कैबिनेट सचिवालय ने उसे CEC ज्ञानेश कुमार के कार्यालय को ही भेज दिया। यह भी सामने आया है कि कैबिनेट सचिवालय ने इन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की।

सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मिली फाइलों के नोट से यह खुलासा हुआ है कि कैबिनेट सचिवालय ने इन लेटर्स पर CEC की राय मांगने का प्रस्ताव दिया था। RTI कार्यकर्ता कमोडोर लोकेश बत्रा (रि) द्वारा दायर RTI के जवाब में मिले दस्तावेजों से और भी कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। जानकारी के मुताबिक सचिवालय ने चुनाव आयुक्तों की शिकायतों पर कहा कि ये शिकायतें उनकी व्यक्तिगत हैसियत से की गई थीं और चूंकि पूरे चुनाव आयोग की ओर से कोई आधिकारिक पत्र नहीं आया था, इसलिए इस स्तर पर कोई भी कार्रवाई करना अनुचित हो सकता है।

RTI में क्या खुलासा? जानकारी के मुताबिक 3 अगस्त को सचिवालय ने सीईसी ज्ञानेश कुमार से उनकी राय मांगने का प्रस्ताव दिया। वहीं 4 अगस्त के नोट में लिखा गया कि दोनों चुनाव आयुक्तों की चिट्ठी उनकी 'व्यक्तिगत क्षमता' में भेजी गई है, ना कि चुनाव आयोग के एक औपचारिक आदेश के रूप में। सचिवालय ने कहा कि ऐसा कोई भी कदम जिससे किसी संवैधानिक निकाय में 'हस्तक्षेप' का संदेश जाए, उससे बचना चाहिए। इसके बाद 5 अगस्त को कैबिनेट सचिवालय ने दोनों आयुक्तों को केवल यह जानकारी दी कि उनका लेटर विभाग को मिल गया है। इसकी प्रति DoPT के सचिव, अन्य अधिकारीयों और CEC के निजी सचिव को भी भेजी गई।

बता दें कि लोकेश बत्रा ने 24 सितंबर को आरटीआई आवेदन दायर किया था। इसके जवाब में मिले पत्रों से पता चलता है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने बीते 29 जुलाई को देश के शीर्ष नौकरशाह टीवी सोमनाथन को दो अलग-अलग, लेकिन लगभग एक जैसे पत्र भेजे थे। सुखबीर संधू ने अपनी चिट्ठी के साथ 28 जुलाई को मनीष गर्ग की ओर से जारी एक आदेश की प्रति भी लगाई थी। इस आदेश में गर्ग ने अपने साथ साथ चुनाव आयोग के अन्य अधिकारियों के कामकाज का बंटवारा किया था। अब समझते हैं कि चुनाव आयुक्तों ने आखिर शिकायत की ही क्यों?

चुनाव आयुक्तों ने क्यों लिखी चिट्ठी? यह पूरा विवाद आईटी विभाग की फाइलों की रूटिंग और काम के बंटवारे को लेकर शुरू हुआ था। 29 जुलाई को कैबिनेट सचिव को भेजी गोपनीय चिट्ठियों में दोनों आयुक्तों ने आरोप लगाया कि 28 जुलाई को जब डीईसी भानू प्रकाश येतुरु छुट्टी पर थे, तब मनीष गर्ग को प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। गर्ग ने प्रभार मिलते ही कुछ ही घंटों के भीतर वरिष्ठ अधिकारियों, जैसे आईटी महानिदेशक सीमा खन्ना के काम के बंटवारे का आदेश जारी कर दिया। आयुक्तों का कहना था कि इसके लिए CEC/EC एक्ट 2023 की धारा 18(1) और 18(2) के तहत उनसे कोई सलाह नहीं ली गई। चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने यह भी आरोप लगाया था कि उन्होंने विभाग से जो फाइल मांगी थी, वह उन्हें मुहैया नहीं कराई गई।

क्यों बेहद संवेदनशील है यह मामला? यह खुलासा ऐसे समय में आया है जब चुनाव आयोग का आईटी विभाग और उसकी प्रमुख सीमा खन्ना एक बड़ी बहस के केंद्र में हैं। हाल ही में आई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमा खन्ना द्वारा लागू किए गए और चुनाव आयोग द्वारा मंजूर किए गए नए आईटी सिस्टम ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों यानी EROs की ही डेटाबेस तक पहुंच बेहद सीमित कर दी। इसे लेकर खूब विवाद हुआ था और सीमा खन्ना चर्चा में आ गई थीं।