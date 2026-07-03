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बंगाल में 2.5 लाख युवाओं को ‘राष्ट्रीयता’ का डोज देगा RSS, शुरू होने वाला है बड़ा अभियान

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद आरएसएस भी एक महीने का बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है। इसके तहत बंगाल के करीब 2.5 लाख युवाओं को जोड़ा जाएगा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 

बंगाल में 2.5 लाख युवाओं को ‘राष्ट्रीयता’ का डोज देगा RSS, शुरू होने वाला है बड़ा अभियान

पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद आरएसएस के लिए भी अनुकूल माहौल बन गया है। इसी बीच स्वयंसेवक संघ (RSS) एक महीने का अभियान शुरू करने जा रहा है जिसके तहत कम से कम 2.5 लाख युवाओं को सास्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। इसके जरिए युवाओं में राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार करने की कोशिश होगी। यह अभियान अगस्त में शुरू हो सकता है। जानकारी के मुताबिक आरएसएस सभी ग्राम पंचायतों और नगर पंचायतों को वॉर्ड में कार्यक्रमों का आयोजन करेगा और शिविर लगाएगा।

'दे टेलीग्राफ' की रिपोर्ट के मुताबिक आरएसएस के पंत प्रचार प्रमुख बिप्लब रॉय ने कहा, बंगाल के लोग राष्ट्रवादी हैं। बंगाल में बड़ा परिवर्तन होने के बाद राष्ट्रवाद की भावना और भी प्रबल होगी। हम 2.5 लाख युवाओं को प्रोत्साहित करेंगे और राष्ट्र के हित में कार्य करने का मौका देंगे। संघ के 100 साल पूरे होने के मौके पर बंगाल में 20 से 35 साल के लोगों को इन शिविरों और कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा। इसमें शामिल होने के लिए लोग संघ के ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं।

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इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के छात्रों को भी शामिल करेगा संघ

आरएसएस इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के छात्रों को भी अप्रोच कर रहा है। वहीं बंगाल में अब आरएसएस की शाखाओं में बड़ी भीड़ लगने लगी है। संघ के एक कार्यकर्ता ने चुनाव परिणा से पहले की शाखा का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था जिसमें केवल चार लोग दिखाई दे रहे थे। वहीं जून में यह संख्या 35 से 40 हो गई है। चुनाव से पहले भी राज्य में आरएसएस की लगभग 4500 शाखाएं लगती थीं। चुनाव परिणाम के बाद यह संख्या डबल होने वाली है।

संघ का कहना है कि टीएमसी की सरकार ने लोगों को ठगा है। लोगों को ठगी, उगाही, किडनैपिंग और अन्य अपराधों का शिकार होना पड़ा और इसलिएउनका विकास रुक गया। आरएसएस पूर्ब क्षेत्र प्रचार प्रमुख जिस्नु बसु ने कहा, बंगाल के युवाओं का हक अभी उन्हें नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि बंगाल में उद्योग आएं जिससे लोगों को रोजगार मिले। ग्रामीण युवकों को लघु और मध्यम उद्योग में अवसर मिलें और ग्रामीण कला को भी पहचान दिलाई जाए। उन्होंने कहा कि, बंगाल में ऐसा माहौल बनाया गया कि युवा केवल शराब, तेल और मोटरसाइकल में उलझ गया।

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खेल और प्रश्नोत्तरी का आयोजन

इस बार आरएसएस प्रश्नोत्तरी, खेल, लेक्चर और गायन प्रतियोगिता जैसे आयोजन करेगा। आरएसएस के एक सूत्र के मुताबिक, मान लीजिए कि एक ग्राम पंचायत से 100 युवा जुड़ते हैं। उनके बीच स्वामी विवेकानंद को लेकर प्रश्नोत्तरी करवाई जाएगी। वंदेमातरम को गाने की प्रतिस्पर्धा करवाई जाएगी। बता दें कि हालिया विधानसभा चुनाव में आरएसएस की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आरएसएस ने बंगाल में बीजेपी के लिए जमीन तैयार की है।

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Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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