नेहरू का तिरंगा खंभे पर ही अटका, फिर RSS स्वयंसेवक ने चढ़कर फहराया; जमकर हुई तारीफ

RSS प्रमुख मोहन भागवत ने 1933 में जलगांव में कांग्रेस के तेजपुर सम्मेलन का किस्सा सुनाया, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा फहराया जा रहा तिरंगा 80 फुट ऊंचे खंभे में फंस गया था, जिसे भीड़ में से एक युवा आरएसएस स्वयंसेवक ने चढ़कर बाहर निकाला।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 2 Oct 2025 11:57 AM
RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे हो गए हैं। कांग्रेस संघ पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का सम्मान न करने के आरोप लगाती रहती है। लेकिन संघ और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का एक किस्सा इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जब कांग्रेस के एक सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू तिरंगा फहरा रहे थे, तभी तिरंगा खंभे में फंस गया। इसी दौरान आरएसएस का एक स्वयंसेवक आगे आया और उसने खंभे पर चढ़कर तिरंगा को निकाला और फहराया। इस घटना के बारे में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में किया।

जब बीच में ही अटक गया था तिरंगा

ये बात है 1933 के जलगांव में हुए कांग्रेस के तेजपुर सम्मेलन की। इस सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू पहुंचे थे। उन्हें तिरंगा को फहराना था, जो 80 फुट ऊंचे खंभे पर था। लेकिन झंडा बीच में ही फंस गया और माहौल में तनाव छा गया। हजारों की भीड़ मौके पर मौजूद थी, और सभी की निगाहें उस खंभे पर टिकी थीं।

RSS स्वयंसेवक ने निकाला

इसी बीच, भीड़ में से एक युवा आरएसएस स्वयंसेवक आगे आया। उसने बिना किसी हिचक के खंभे पर चढ़ाई शुरू की और कुशलता से तिरंगे को फंसने से मुक्त करवाया। इसके बाद झंडा पूरे गर्व के साथ लहराया गया। इस साहसी कदम की चारों ओर तारीफ हुई और उस युवक की बहादुरी ने सभी का ध्यान खींचा।

RSS प्रमुख मोहन भागवत ने इस घटना का जिक्र करते हुए संगठन के स्वयंसेवकों की निस्वार्थ सेवा और देशभक्ति की भावना पर जोर दिया।

