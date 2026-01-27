RSS के छात्र संगठन ABVP ने किया UGC रूल्स का एक शर्त पर समर्थन, क्या मांग उठा दी

संक्षेप: ABVP ने कहा कि यह विषय वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में परिषद का मत है कि यूजीसी को इस मुद्दे पर अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए शीघ्र हलफनामा दाखिल करना चाहिए, ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके और कोई अन्य भ्रम न फैले।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक (RSS) के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा जारी हालिया अधिसूचना “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु) विनियम, 2026” पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे उद्देश्य की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण बताया है और इसका समर्थन किया है, लेकिन इसके कुछ प्रावधानों में स्पष्टता और संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया है। ABVP का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में समान अधिकार, समता और भेदभाव-मुक्त वातावरण की भावना सर्वोपरि होनी चाहिए और यूजीसी सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों का यह दायित्व है कि वे इन मूल्यों को अक्षुण्ण रखें।

भ्रांतियों पर यूजीसी से त्वरित कार्रवाई की मांग ABVP ने एक बयान जारी कर कहा है कि समता से जुड़े इन विनियमों की कुछ शब्दावली और प्रावधानों को लेकर समाज, विद्यार्थियों और अभिभावकों के बीच अस्पष्टता और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ऐसे में परिषद का मानना है कि अगर समय रहते इन भ्रांतियों को दूर नहीं किया गया, तो इससे समाज में विभाजनकारी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। भ्रांतियों का उल्लेख करते हुए ABVP ने यूजीसी से मांग की है कि वह सभी हितधारकों से संवाद करे, नियमों पर तत्काल स्पष्टीकरण जारी करे और और किसी भी गलत व्याख्या की गुंजाइश को खत्म करे।

मामला न्यायालय में विचाराधीन ABVP ने यह भी रेखांकित किया कि यह विषय वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में परिषद का मत है कि यूजीसी को इस मुद्दे पर अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए शीघ्र हलफनामा दाखिल करना चाहिए, ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके और कोई अन्य भ्रम न फैले। परिषद ने कहा कि शैक्षणिक परिसरों में सकारात्मक, सौहार्दपूर्ण और समतायुक्त वातावरण बनाना ही ‘विकसित भारत' की संकल्पना को साकार करने की दिशा में एक आवश्यक कदम है, जिसके लिए समाज के सभी वर्गों को मिलकर प्रयास करना होगा।

भेदभाव-मुक्त वातावरण का निर्माण हो ABVP के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा, “शैक्षणिक परिसरों में सौहार्द एवं समानता सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। अभाविप ने सदैव सभी वर्गों के लिए सामाजिक समानता और भेदभाव-मुक्त वातावरण के लिए कार्य किया है। इस विनियम को लेकर विद्यार्थियों, अभिभावकों और हितधारकों के बीच व्याप्त भ्रांतियों को दूर करना यूजीसी की जिम्मेदारी है।”उन्होंने आगे कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने और सभी विद्यार्थियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं।