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राम मंदिर चढ़ावा चोरी की घटना दुर्भाग्यपूर्ण, राम भक्तों की भावनाओं को पहुंची ठेस: RSS

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, अयोध्या
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अयोध्या के राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी पर RSS के दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि वर्तमान भ्रम और असमंजस की स्थिति समाप्त होनी चाहिए। हमारी अपेक्षा है कि सभी आवश्यक पहल मंदिर प्रबंधन और शासन द्वारा गठित विशेष जांच दल करेंगे।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी की घटना दुर्भाग्यपूर्ण, राम भक्तों की भावनाओं को पहुंची ठेस: RSS

अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) ने प्रतिक्रिया जारी की है। उसने चोरी की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि इससे राम भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंची है और हम सभी लोग इससे आहत हैं। दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कठोर सजा होनी जरूरी है। आरएसएस ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे हम सभी बहुत दुखी हैं और आक्रोशित हैं।

RSS के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा, ''राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों रामभक्तों के समर्पण, त्याग एवं बलिदान के कारण संपूर्ण हिन्दू समाज के लिए श्रद्धा, आस्था और भक्ति का केन्द्र बना है। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों की भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं।''

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उन्होंने कहा, ''श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रह पूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर सजा हो यह सुनिश्चित करना जरूरी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक ही अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मान कर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों रामभक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे।''

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'खत्म हो भ्रम और असमंजस की स्थिति'

दत्तात्रेय होसबाले ने यह भी कहा कि वर्तमान भ्रम और असमंजस की स्थिति समाप्त होनी चाहिए। इस नजर से हमारी अपेक्षा है कि सभी आवश्यक पहल मंदिर प्रबंधन और शासन द्वारा गठित विशेष जांच दल करेंगे। हमारा यह विश्वास है कि समुचित वित्तीय प्रबंधन, सुचारू संचालन हेतु निर्दोष पारदर्शी व्यवस्थाओं एवं शुद्धता और पवित्रता से परिपूर्ण धार्मिकता से ओतप्रोत वातावरण के द्वारा श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास हिन्दू समाज की आस्था एवं विश्वास को सुदृढ़ बनाए रखेगा।

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'धैर्य और संयम का परिचय दें'

उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण हिन्दू समाज से भी आह्वान करता है कि इस कठिन क्षण में वह आवश्यक धैर्य और संयम का परिचय दें तथा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिन्दू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड़यंत्रों को विफल करे।

पांच साल के खातों का ऑडिट करेगी SIT

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना सामने आने के बाद विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है, जो पूरे मामले की जांच कर रही है। अब यह एसआईटी राम मंदिर ट्रस्ट के पिछले पांच सालों के खातों का फिर से ऑडिट करेगी। सूत्रों के अनुसार, शुरुआती जांच में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियां देखने को मिली हैं। पीटीआई के सूत्रों ने बताया कि पुन: ऑडिट में निर्माण-संबंधी व्यय के साथ-साथ दान के रूप में मिले आभूषण और सोने तथा चांदी की अन्य वस्तुओं को भी शामिल किया जाएगा।

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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