RSS को सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ाने की जरूरत है: मोहन भागवत
RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि मीम और रील पहले से ही चलन में हैं। आरएसएस के संचार विभाग के माध्यम से कुछ सामग्री प्रसारित की जा रही है और हमारे स्वयंसेवक भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे स्वीकार्यता मिलेगी... लेकिन हमें वहां अपनी सक्रियता बढ़ानी होगी।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को कहा कि सोशल मीडिया का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है इसलिए संघ को अच्छे उद्देश्य के लिए ऐसे मंचों पर सक्रियता बढ़ाने की आवश्यकता है। भागवत ने नागपुर में मराठी समाचार पत्र 'तरुण भारत' के शताब्दी समारोह में कहा कि लोग सोशल मीडिया का व्यापक रूप से इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसका उपयोग अच्छे उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा, ''मीम और रील पहले से ही चलन में हैं। आरएसएस के संचार विभाग के माध्यम से कुछ सामग्री प्रसारित की जा रही है और हमारे स्वयंसेवक भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे स्वीकार्यता मिलेगी... लेकिन हमें वहां अपनी सक्रियता बढ़ानी होगी।'' उन्होंने कहा कि लोगों को एक साथ लाना और समाज को बदलना दोनों ही आवश्यक और परस्पर सहायक हैं।
आरएसएस प्रमुख ने कहा कि जब एक समर्पित स्वयंसेवक तैयार होता है, तो वह रचनात्मक कार्य करता है, उसका कार्य समाज में फैलता है और वह वांछित बदलाव में योगदान देता है। भागवत ने कहा कि आरएसएस का कामकाज फैल रहा है और इसके विकेंद्रीकरण की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जनता की अपेक्षाएं बढ़ने के साथ-साथ सभी क्षेत्रों में स्वयंसेवकों की मांग भी बढ़ रही थी जिससे बेहतर दक्षता के लिए छोटी इकाइयों की आवश्यकता है।
आरएसएस प्रमुख ने कहा कि संगठन के बढ़ते कामकाज के लिए सरकार और प्रशासन के साथ समय-समय पर संवाद भी जरूरी है तथा इसके लिए एक अलग समन्वय तंत्र बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के समन्वय के लिए और बाधाओं को दूर करने के लिए ''प्रदेश-स्तरीय'' इकाई गठित की जा रही है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
शॉर्ट बायो: लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
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मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।
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