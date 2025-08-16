भारत को कोई भी डरा नहीं सकता... आसिम मुनीर की परमाणु धमकी पर RSS नेता राम माधव

Pakistan Army Chief Munir: पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की परमाणु धमकी को लेकर आरएसएस नेता राम माधव ने कहा है कि कोई भी भारत को ऐसी धमकियों से डरा नहीं सकता। भारत इसका जवाब अच्छी तरह से दे सकता है।

पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की न्यूक्लियर धमकी को लेकर संघ नेता राम माधव ने जवाब दिया है। उन्होंने इसका कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि इस तरह की धमकी से कोई भी नहीं डरता है और भारत ऐसी धमकियों का उचित जवाब देने में सक्षम है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान मुनीर द्वारा दी गई इस धमकी का विदेश मंत्रालय ने भी कड़ा विरोध किया था। नई दिल्ली ने इस तरह की बयान बाजी पर दर्दनाक परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी।

एएनआई से बात करते हुए राम माधव ने कहा, "मुनीर की धमकी से कोई नहीं डरने वाला। हमारे प्रधानमंत्री ने इसका माकूल जवाब दिया है। परमाणु ब्लैकमेल से भारत को कोई नहीं डरा सकता... और अगर ऐसी बात आ ही गई है तो तो क्या करें? इसके बारे में भी भारत की अपनी समझ है।"

ट्रंप को लेकर भावुक होने की जरूरत नहीं: राम माधव संघ के नेता से जब पूछा गया कि क्या डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को ऐसी धमकियों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रहे हैं? इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप उतने भी सहज नेता नहीं है, जितना कि पहले सोचा जाता था। भारत को उन्हें लेकर भावुक होने की जरूरत नहीं है। ट्रंप के साथ संबंधों को हमें ट्रंप के हिसाब से ही सुलझाना होगा। उन्होंने कहा, "हम बहुत ही भावुक लोग हैं, हम ट्रंप के अंदाज को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। ट्रंप उत्तर कोरिया के तानाशाह के पास जाता है और उसे अपना दोस्त बताता है, उन्होंने उसके साथ भी संपर्क बनाए रखा है। ठीक इसी तरह ट्रंप सोचते हैं कि वह बुरे लोगों के साथ काम करके उन्हें ठीक कर सकते हैं।"

ट्रंप उतने सीधे-सादे नहीं, टैरिफ तनाव पर बोले राम माधव संघ नेता ने कहा कि ट्रंप उतने भी सीधे-सादे नहीं हैं, जितना हम पहले सोचते थे। वह एक बड़े लेन-देन वाले व्यक्ति हैं। उनके मन में जो बात है वह साफ है कि वह कुछ भी कर रहे हैं वह अमेरिका की अर्थव्यवस्था और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए कर रहे हैं। यही उनका लक्ष्य है।

अफगानिस्तान में युद्ध का जिक्र करते हुए राम माधव ने कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के साथ भी हाथ मिलाया था। उन्होंने कहा, “आज वह मुनीर के साथ भी वही कर रहे हैं, जो वह पहले मुशर्रफ के साथ कर रहे थे। अमेरिका ने तब पाकिस्तान के आतंकवाद का समर्थन ही किया था। हम तब भी इसका विरोध करते थे और आज भी इसका विरोध ही कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए ऐसा करता रहा है, यह उसकी खास शैली है।”