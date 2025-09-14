rss chief mohan bhagwat says we were divided but unite again हम कभी बंट गए थे लेकिन वह भी मिला लेंगे, RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान; UK को आईना, India News in Hindi - Hindustan
हम कभी बंट गए थे लेकिन वह भी मिला लेंगे, RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान; UK को आईना

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने इशारों ही इशारों में ब्रिटेन को आईना दिखाते हुए कहा है कि आज इंग्लैंड बंटने की स्थिति में आ रहा है। हम कभी बंट गए थे लेकिन हम फिर से वह भी मिला लेंगे। 

Krishna Bihari Singh पीटीआई, इंदौरSun, 14 Sep 2025 06:37 PM
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत तमाम भविष्यवाणियों को गलत साबित करते हुए विकास के पथ पर दिनोंदिन आगे बढ़ता जा रहा है। इंदौर में एक पुस्तक विमोचन समारोह को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख ने इशारों ही इशारों में ब्रिटेन (UK) को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि हम आगे बढ़ेंगे। हम नहीं बंटेगे। हम कभी बंट गए थे लेकिन हम वह भी मिला लेंगे।

पूर्व ब्रिटिश पीएम चर्चिल का जिक्र

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने संबोधन में पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के एक बयान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कभी ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि ब्रिटिश शासन समाप्त होने यानी ब्रितानी शासन से आजादी मिलने के बाद भी तुम (भारत) टिक नहीं सकोगे और बंट जाओगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत ने उन्हें गलत साबित कर दिया।

ब्रिटेन को आईना, कभी बंट गए थे वह भी मिला लेंगे

मोहन भागवत ने मौजूदा सूरते हाल का संकेत देते हुए इशारों ही इशारों में ब्रिटेन को आईना दिखाया। संघ प्रमुख ने कहा कि आज इंग्लैंड खुद विभाजन की स्थिति में जा रहा है लेकिन हम नहीं बंटेंगे। हम आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही भागवत ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम एक बार विभाजित हो गए थे, लेकिन हम फिर से उसे एकजुट करेंगे। दुनिया के कुछ मुल्कों में बिगड़ते हालात के बीच मोहन भागवत के इस बयान को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

निजी स्वार्थों से वैश्विक टकराव

मोहन भागवत ने भारतवर्ष के गौरवशाली इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि जब भारत 3,000 वर्षों तक विश्वगुरु था तब कोई वैश्विक संघर्ष या टकराव नहीं देखा गया। आज दुनिया में जो टकराव देखे जा रहे हैं उनके लिए निजी स्वार्थ जिम्मेदार हैं। एक सोचता है कि वह दूसरे से श्रेष्ठ है। इन स्वार्थों ने ही सभी समस्याओं को जन्म दिया है। एक तरफ दुनिया जहां आस्था और विश्वास पर चलती है तो भारत कर्म के साथ तर्क से समाहित आस्था पर चलता है। भारत में आस्था ज्ञान और प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित है।

