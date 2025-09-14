हम कभी बंट गए थे लेकिन वह भी मिला लेंगे, RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान; UK को आईना

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने इशारों ही इशारों में ब्रिटेन को आईना दिखाते हुए कहा है कि आज इंग्लैंड बंटने की स्थिति में आ रहा है। हम कभी बंट गए थे लेकिन हम फिर से वह भी मिला लेंगे।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत तमाम भविष्यवाणियों को गलत साबित करते हुए विकास के पथ पर दिनोंदिन आगे बढ़ता जा रहा है। इंदौर में एक पुस्तक विमोचन समारोह को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख ने इशारों ही इशारों में ब्रिटेन (UK) को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि हम आगे बढ़ेंगे। हम नहीं बंटेगे। हम कभी बंट गए थे लेकिन हम वह भी मिला लेंगे।

