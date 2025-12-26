विज्ञान और धर्म के बीच कोई टकराव नहीं, दोनों का लक्ष्य एक ही; क्या बोले मोहन भागवत

संक्षेप: मोहन भागवत ने कहा, ‘धर्म कोई मजहब नहीं है। यह वह नियम है जिसके अनुसार सृष्टि चलती है। कोई इसे माने या न माने, लेकिन इसके बाहर कोई भी कार्य नहीं कर सकता।’ उन्होंने कहा कि धर्म में असंतुलन विनाश का कारण बनता है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने विज्ञान और धर्म को लेकर बड़ा बयान दिया है। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि विज्ञान और धर्म के बीच कोई संघर्ष नहीं है। अंत में दोनों अलग-अलग रास्तों से एक ही सत्य की खोज करते हैं। तिरुपति में आयोजित भारतीय विज्ञान सम्मेलन को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि धर्म को अक्सर मजहब के रूप में गलत समझ लिया जाता है, जबकि वास्तव में यह सृष्टि के संचालन का विज्ञान है। उन्होंने कहा, ‘धर्म कोई मजहब नहीं है। यह वह नियम है जिसके अनुसार सृष्टि चलती है। कोई इसे माने या न माने, लेकिन इसके बाहर कोई भी कार्य नहीं कर सकता।’ उन्होंने यह भी कहा कि धर्म में असंतुलन विनाश का कारण बनता है।

मोहन भागवत ने कहा कि ऐतिहासिक रूप से विज्ञान ने यह मानते हुए धर्म से दूरी बनाए रखी कि वैज्ञानिक रिसर्च में उसका कोई स्थान नहीं है, लेकिन यह नजरिया मूल रूप से गलत है। उनके अनुसार, विज्ञान और अध्यात्म के बीच वास्तविक अंतर केवल कार्यप्रणाली का है लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही है। उन्होंने कहा, ‘विज्ञान और धर्म या अध्यात्म के बीच कोई टकराव नहीं है। उनकी पद्धतियां भले ही अलग हों लेकिन मंजिल एक ही है-सत्य की खोज।’