Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsRSS chief Mohan Bhagwat says No conflict between science and dharma
विज्ञान और धर्म के बीच कोई टकराव नहीं, दोनों का लक्ष्य एक ही; क्या बोले मोहन भागवत

विज्ञान और धर्म के बीच कोई टकराव नहीं, दोनों का लक्ष्य एक ही; क्या बोले मोहन भागवत

संक्षेप:

मोहन भागवत ने कहा, ‘धर्म कोई मजहब नहीं है। यह वह नियम है जिसके अनुसार सृष्टि चलती है। कोई इसे माने या न माने, लेकिन इसके बाहर कोई भी कार्य नहीं कर सकता।’ उन्होंने कहा कि धर्म में असंतुलन विनाश का कारण बनता है।

Dec 26, 2025 05:36 pm ISTNiteesh Kumar भाषा
share Share
Follow Us on

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने विज्ञान और धर्म को लेकर बड़ा बयान दिया है। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि विज्ञान और धर्म के बीच कोई संघर्ष नहीं है। अंत में दोनों अलग-अलग रास्तों से एक ही सत्य की खोज करते हैं। तिरुपति में आयोजित भारतीय विज्ञान सम्मेलन को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि धर्म को अक्सर मजहब के रूप में गलत समझ लिया जाता है, जबकि वास्तव में यह सृष्टि के संचालन का विज्ञान है। उन्होंने कहा, ‘धर्म कोई मजहब नहीं है। यह वह नियम है जिसके अनुसार सृष्टि चलती है। कोई इसे माने या न माने, लेकिन इसके बाहर कोई भी कार्य नहीं कर सकता।’ उन्होंने यह भी कहा कि धर्म में असंतुलन विनाश का कारण बनता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:आतंकवाद की कमर तोड़ने की तैयारी, देश में पहली बार हथियारों का डेटाबेस लॉन्च

मोहन भागवत ने कहा कि ऐतिहासिक रूप से विज्ञान ने यह मानते हुए धर्म से दूरी बनाए रखी कि वैज्ञानिक रिसर्च में उसका कोई स्थान नहीं है, लेकिन यह नजरिया मूल रूप से गलत है। उनके अनुसार, विज्ञान और अध्यात्म के बीच वास्तविक अंतर केवल कार्यप्रणाली का है लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही है। उन्होंने कहा, ‘विज्ञान और धर्म या अध्यात्म के बीच कोई टकराव नहीं है। उनकी पद्धतियां भले ही अलग हों लेकिन मंजिल एक ही है-सत्य की खोज।’

भाषा, विज्ञान और धर्म पर क्या बोले भागवत

आरएसएस प्रमुख ने कहा कि भारतीय भाषाएं इसके सार को अद्वितीय रूप से व्यक्त करती हैं। जनता तक वैज्ञानिक ज्ञान को मातृभाषा के जरिए पहुंचाने की जरूरत है। वैश्विक चुनौतियों जैसे पर्यावरणीय समस्याओं का जिक्र करते हुए भागवत ने कहा, 'भारत को विश्व को वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टिकोण प्रदान करना चाहिए। देश को आर्थिक और रणनीतिक रूप से मजबूत तो बनना चाहिए, लेकिन महाशक्ति बनने के बजाय विश्व गुरु बनने का लक्ष्य रखना चाहिए।' भागवत ने कहा कि भारत मानवता को एक नई दृष्टि और शक्ति प्रदान कर सकता है, जिससे राष्ट्र सृष्टि के संरक्षक के रूप में सहयोगपूर्वक आगे बढ़ सकें।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Mohan Bhagwat RSS Hindu
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।