भारत एक हिंदू राष्ट्र... यही सत्य है; RSS प्रमुख मोहन भागवत बोले- संवैधानिक मंजूरी की आवश्यकता नहीं

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा है कि भारत स्वाभाविक रूप से एक हिंदू राष्ट्र है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह एक सत्य है। इसके लिए लिए किसी संवैधानिक संशोधन या मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कोलकाता में आयोजित '100 व्याख्यान माला' कार्यक्रम में दिए गए अपने संबोधन में भागवत ने उक्त बातें कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि सूर्य पूर्व से उगता है, इसके लिए क्या संवैधानिक स्वीकृति चाहिए? ठीक वैसे ही भारत हिंदू राष्ट्र है और जब तक भारतीय संस्कृति का सम्मान होगा, यह हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। भागवत ने स्पष्ट किया कि संसद चाहे 'हिंदू राष्ट्र' शब्द संविधान में जोड़े या न जोड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह हकीकत पहले से मौजूद है।

मोहन भागवत ने और क्या कहा? मोहन भागवत ने आगे कहा कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है। जो भी भारत को अपनी मातृभूमि मानता है और भारतीय संस्कृति की कद्र करता है, जब तक हिंदुस्तान की धरती पर एक भी व्यक्ति जीवित है जो अपने भारतीय पूर्वजों की महिमा में विश्वास रखता है और उसे संजोता है, तब तक भारत हिंदू राष्ट्र है। यही संघ की विचारधारा है। इस दौरान संघ प्रमुख ने कहा कि अगर संसद कभी संविधान में संशोधन करके वह शब्द जोड़ भी दे, चाहे वे ऐसा करें या न करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें उस शब्द से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम हिंदू हैं और हमारा देश हिंदू राष्ट्र है। यही सच्चाई है। जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था हिंदुत्व की पहचान नहीं है।