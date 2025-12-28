Hindustan Hindi News
RSS chief Mohan Bhagwat said india Becoming Vishwaguru is not our ambition it is world need
विश्वगुरु बनना हमारी महत्वाकांक्षा नहीं, दुनिया की जरूरत; RSS प्रमुख मोहन भागवत

संक्षेप:

Dec 28, 2025 10:20 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, हैदराबाद
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने हिंदुओं से अपील की है कि वे हिंदू समाज और विश्व के कल्याण के लिए भारत को 'विश्वगुरु' बनाने की दिशा में कार्य करें। हैदराबाद में आयोजित अंतरराष्ट्रीय हिंदू संगठनों के सम्मेलन 'विश्व संघ शिविर' के समापन समारोह में उन्होंने कहा कि हिंदुओं और स्वयंसेवकों को उदाहरण प्रस्तुत करके दिखाना होगा कि मानव बुद्धि को वैश्विक कल्याण की दिशा में कैसे लगाया जा सकता है।

हिंदू राष्ट्र का उदय आवश्यक है

मोहन भागवत ने लगभग 100 वर्ष पूर्व की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि योगी अरविंद ने घोषणा की थी कि सनातन धर्म का पुनरुत्थान ईश्वर की इच्छा है और इसके लिए हिंदू राष्ट्र का उदय आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वह समय अब आ गया है। भागवत ने आगे कहा कि भारत, हिंदू राष्ट्र, सनातन धर्म और हिंदुत्व, ये सभी पर्यायवाची हैं। उन्होंने संकेत दिया कि यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब हमें इसे आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि भारत में संघ के प्रयास और विभिन्न देशों में हिंदू स्वयंसेवक संघों के प्रयास एक ही हैं। हिंदू समुदाय को संगठित करना और पूरे विश्व में धार्मिक जीवन जीने वाले समाज का उदाहरण प्रस्तुत करना।

विश्वगुरु बनने का कार्य करना होगा

आरएसएस प्रमुख ने कहा कि 'विश्वगुरु' बनने के लिए संघ सहित विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमें फिर से 'विश्वगुरु' बनने का कार्य करना होगा। यह हमारी महत्वाकांक्षा नहीं है, बल्कि विश्व की आवश्यकता है। लेकिन यह अपने आप नहीं होता, इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यह मेहनत कई धाराओं के माध्यम से जारी है, जिनमें से एक संघ भी है।

व्यक्तित्व विकास पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि संघ व्यक्तियों के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है और उन्हें समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए विभिन्न कार्यक्षेत्रों में नियुक्त करता है। उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व विकास के माध्यम से हम लोगों को विकसित करते हैं और उन्हें समाज में बदलाव लाने के लिए भेजते हैं। आज उनके कार्य की हर जगह प्रशंसा होती है और उन्हें समाज का विश्वास प्राप्त होता है।

नियंत्रण मानवता के पास ही रहना चाहिए: भागवत

प्रौद्योगिकी के प्रभाव पर बात करते हुए भागवत ने जोर दिया कि सोशल मीडिया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसी प्रगति अपरिहार्य है, लेकिन इसका नियंत्रण मानवता के पास ही रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज हमें दुनिया को दिखाना होगा कि तकनीक आएगी, सोशल मीडिया होगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आएगी; सब कुछ आएगा, लेकिन तकनीक के नकारात्मक परिणाम नहीं होंगे। तकनीक मानवता की स्वामी नहीं बनेगी, बल्कि मानवता ही तकनीक की स्वामी रहेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि वैश्विक कल्याण के लिए प्रौद्योगिकी का मार्गदर्शन मानव बुद्धि द्वारा होना चाहिए और उसके दुरुपयोग को रोकना चाहिए। मानव बुद्धि इसे दिव्य प्रवृत्तियों की ओर निर्देशित करेगी, न कि राक्षसी प्रवृत्तियों की ओर। उन्होंने कहा कि हमें इसे अपने कार्यों और जीवन से प्रदर्शित करना होगा।

