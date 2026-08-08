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'पाकिस्तानी दिल से भारतीयों के दुश्मन नहीं हैं' RSS प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान

By Shubham Sharma
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मोहन भागवत ने साफ किया कि पाकिस्तान के लोग पूरी तरह से भारतीयों के दुश्मन नहीं हैं और स्थायी शत्रुता किसी समस्या का हल नहीं हो सकती।

RSS chief Mohan Bhagwat Pakistanis are not enemies of Indians by heart
मुंबई में Gen Z से संवाद के दौरान चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ जारी तनाव पर बोले RSS प्रमुख मोहन भागवत

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने भारत-पाकिस्तान संबंधों और वैश्विक संघर्षों पर एक बड़ा बयान दिया है। मुंबई में आयोजित 'इण्डियाज़ इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस' (IIMUN) की 15वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी विवाद का "भारतीय समाधान" दूसरों पर विजय प्राप्त करना या उन्हें नष्ट करना नहीं, बल्कि सामंजस्य और संवाद स्थापित करना है।

मोहन भागवत ने साफ किया कि पाकिस्तान के लोग पूरी तरह से भारतीयों के दुश्मन नहीं हैं और स्थायी शत्रुता किसी समस्या का हल नहीं हो सकती।

"टकराव के समय सरकार के साथ, लेकिन हमेशा के लिए रिश्ते खत्म नहीं होते"

मुंबई में Gen Z से संवाद के दौरान चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ जारी तनाव पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए आरएसएस प्रमुख ने कहा, "जब देश में संघर्ष या युद्ध की स्थिति हो, तो हमें अपनी सरकार और सेना के फैसलों के साथ मजबूती से खड़े होना चाहिए। इस दौरान ऐसे जुड़ाव रोके जा सकते हैं जिनसे सुरक्षा को खतरा हो।"

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उन्होंने आगे कहा, "लेकिन संघर्ष के कारण बने हुए संबंध हमेशा के लिए खत्म नहीं होने चाहिए। चीन के लोग कहते हैं कि 2000 सालों से भारत ने उन्हें मूल्य दिए हैं। वहीं पाकिस्तान 100 साल पहले तक भारत का ही हिस्सा था। इस ऐतिहासिक सच्चाई को नहीं भुलाया जा सकता।"

भागवत ने कहा, "टकराव खत्म होने के बाद हमें वहीं से शुरुआत करनी होगी जहां हमने छोड़ा था। स्थायी नफरत और स्थायी दुश्मनी कोई समाधान नहीं है।"

मोहन भागवत ने भारत और पाकिस्तान के आम लोगों के बीच संबंधों पर जोर देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच तनाव मुख्य रूप से राजनीतिक परिस्थितियों के कारण है।

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उन्होंने कहा, "ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी दिल से भारतीयों के दुश्मन हैं, या भारतीय ऐसे हैं। लेकिन राज्य, राजनीति और अंतरराष्ट्रीय सीमाएं भी जीवन की सच्चाई हैं। संघर्ष के समय हम अपनी सरकार और सेना के साथ हैं, लेकिन हम जानते हैं कि एक दिन यह टकराव समाप्त होगा और हमें एक होना पड़ेगा, क्योंकि आखिरकार मानवता एक है।"

भारत-पाकिस्तान तनाव की पृष्ठभूमि

संघ प्रमुख का यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच मई 2025 में 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद कड़ा सैन्य गतिरोध देखने को मिला था। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले (जिसमें 26 लोग मारे गए थे) के जवाब में भारत ने सैन्य कार्रवाई की थी, जो तीन दिनों के टकराव के बाद युद्धविराम पर खत्म हुई थी।

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भागवत के इस बयान को भू-राजनीतिक तनाव के बीच 'पीपुल-टू-पीपुल कनेक्ट' और कूटनीतिक संवाद के दरवाजे खुले रखने के भारत के दीर्घकालिक रुख के रूप में देखा जा रहा है।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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