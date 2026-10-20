भारत को तोड़ने वाले लोग, सत्ता के स्वार्थी देते हैं उनका साथ; मोहन भागवत ‘रिजिम चेंज’ पर बोले

मोहन भागवत ने फ्रांस, बांग्लादेश और नेपाल में हुई अशांति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि पश्चिम से एक ऐसी आंधी उठी है जो हर तरफ खुशहाली को नष्ट करना चाहतीं है। उन्होंने इन्हें असुरी ताकत बताया।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भारत को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक ताकतों ने भारत को निशाने पर ले लिया है और रिजिम चेंज के नाम पर अपना स्वार्थ साधना चाहते हैं। संघ प्रमुख ने कहा है कि पिछले दशक में भारत का जो विकास हुआ उसकी वजह से भारत असुरी ताकतों का लक्ष्य बना है।

RSS चीफ ने यह बातें नागपुर में संघ के विजयादशमी उत्सव को संबोधित करते हुए कहीं। मोहन भागवत ने कहा कि भारत की लगातार हो रही प्रगति कुछ वैश्विक ताकतों को रास नहीं आ रही है। उन्होंने कहा, "एक पश्चिम से आंधी चली है। जो हर प्रकार की व्यवस्था, हर प्रकार का भद्रता, मांगलय और संस्कार से नफरत करती है और उसे नष्ट करना चाहती है।… फ्रांस में क्या हो रहा है, अल्बानिया में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ। ये सब किया कराया उनका है।”

रिजिम चेंज से नहीं बदलती परिस्थितियां- भागवत मोहन भागवत ने इस दौरान कहा कि रिजिम चेंज से परिस्थितियां ना कभी बदली हैं और ना होंगीं। भागवत बोले, “वो कहते हैं रिजिम चेंज से परिस्थितियां बदलेंगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ना पहले ऐसा हुआ है न अब होगा। अपने स्वार्थ का पोषण करने वाले अपने पिठ्ठू सब जगह प्रभावी रहे हैं। इसके लिए ये कार्यवाहियां सारी दुनिया में चलती है और भारत का बड़ा होना इसमें खलल डालेगा। इसीलिए भारत उसका परम लक्ष्य है और भारत में भी ऐसे प्रयास चल रहे हैं।”

भागवत ने कहा कि लेकिन भारत ने पिछले दशक में बेहतरीन प्रगति हासिल की है उसके चलते और भारत की नई पीढ़ी में पुरुषार्थ जगने के कारण इनके खेल बंद हो गए। उन्होंने कहा, “ये असुरी ताकतें जानती हैं और इसीलिए उनका निशाना भारत है।”

भारत को तोड़ने की साजिश RSS चीफ ने आगे कहा कि ऐसे लोग भारत को तोड़ने की साजिशें रचते हैं। उन्होंने कहा, “वे परिषदें करते हैं कि भारत, हिंदू और संघ को किस प्रकार तोड़ेंगे। और उनको सहायता भी मिल जाता है। ऐसे लोगों से जो शुद्ध सत्ता के स्वार्थी हैं… उन्हें महत्वकांक्षी नेता भी मिल जाते हैं। समाज बहुत बड़ा है। हमारे देश का विकास अभी पूरा नहीं हुआ। इसीलिए समस्या तो रहेगी।”