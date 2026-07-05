Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

राम मंदिर 'चंदा चोरी' मामले में RSS प्रमुख मोहन भागवत का पहला बयान; जानें क्या कहा

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

राम मंदिर चंदा चोरी विवाद को लेकर आरएसएस चीफ ने कहा कि वह संघ महासचिव दत्तात्रेय होसाबले के बयान का समर्थन करते हैं. एक दिन पहले ही होसाबले ने विस्तृत बयान जारी करते हुए घटना की निंदा की थी। 

राम मंदिर 'चंदा चोरी' मामले में RSS प्रमुख मोहन भागवत का पहला बयान; जानें क्या कहा

अयोध्या राम मंदिर चंदा विवाद में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में RSS महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने जो बयान दिया है उसका वह समर्थन करते हैं। होसबाले ने कहा था कि यह पूरा घटनाक्रम बेहद निंदनीय है और जो भी दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। 'सन्मार्ग माइंड वेलनेस' के उद्घाटन समारोह में भागव पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने इस मामले में ज्यादा बोलने से परहेज करते हुए यही कहा कि कल दत्तात्रेय होसबाले ने जो बयान दिया था, वह उसका समर्थन करते हैं।

क्या बोले थे दत्तात्रेय होसबाले

राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने कहा था कि इस घटना से देशभर के भक्तों को गहरी चोट पहुंची है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने पर जो भी दोषी पाए जाते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए होसबाले ने कहा, कई पीढ़ियों के संघर्ष के बाद राम भक्तों के बलिदान की वजह से रामजन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बन पाया है। यह हिंदुओं की आस्था और भक्ति का केंद्र है। राम मंदिर की दानपेटियों से जिस तरह से चंदा की चोरी की घटना सामने आयी है, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

और पढ़ें
Ram Mandir Controversy Mohan Bhagwat
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।