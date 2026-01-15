सुबह-सुबह वोट डालकर मोहन भागवत ने निभाया ‘कर्तव्य’, निकाय चुनाव में लोगों से क्या अपील?

संक्षेप: संघ प्रमुख मतदाताओं से अपील की है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए लोग एक योग्य उम्मीदवार को ही वोट दें। इस दौरान उन्होंने नोटा बटन को लेकर अपनी राय भी दी।

महाराष्ट्र में BMC सहित 28 नगर निकायों के लिए मतदान जारी है। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को नागपुर महानगरपालिका (एनएमसी) चुनाव में अपना वोट डाला। भगवत ने इस दौरान कहा कि ‘नोटा’ का विकल्प चुनना सही नहीं है किसी को भी वोट नहीं देने से बेहतर है कि किसी ना किसी को को वोट दिया जाए।

इससे पहले नागपुर महानगरपालिका चुनाव में मोहन भागवत मतदाताओं में शामिल रहे। वह सुबह करीब साढ़े सात बजे नागपुर के महल इलाके में स्थित एक मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा कि चुनाव लोकतंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है और इसलिए मतदान करना सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है।

उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि जनहित को ध्यान में रखते हुए सभी लोग चुनाव के दौरान एक योग्य उम्मीदवार को ही वोट दें। RSS प्रमुख ने कहा, “प्रजातांत्रिक रचना में रचना का एक अनिवार्य भाग चुनाव है इसलिए वो नागरिकों का कर्तव्य भी है, तो संतुलित विचार करके, जनहित का विचार करके जो योग्य लगता है उस उम्मीदवार को मत देना, यह हमारा कर्तव्य रहता है...इसलिए मैंने पहले आकर मतदान किया।” भागवत ने आगे कहा कि ‘नोटा’ लोगों को अपनी असहमति व्यक्त करने का एक विकल्प देता है लेकिन किसी को भी वोट नहीं देने से बेहतर है कि किसी को वोट दिया जाए।