RSS begins centenary year celebrations with lecture series in Delhi आज से तीन दिनों तक दिल्ली में RSS प्रमुख, जानें मोहन भागवत किन हस्तियों से करेंगे संवाद, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsRSS begins centenary year celebrations with lecture series in Delhi

आज से तीन दिनों तक दिल्ली में RSS प्रमुख, जानें मोहन भागवत किन हस्तियों से करेंगे संवाद

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को विज्ञान भवन में तीन दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला के साथ शताब्दी समारोह की शुरुआत की। यह श्रृंखला 26 अगस्त से 28 अगस्त तक चलेगी, जिसमें हर शाम चर्चाएं होंगी।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 26 Aug 2025 02:23 PM
share Share
Follow Us on
आज से तीन दिनों तक दिल्ली में RSS प्रमुख, जानें मोहन भागवत किन हस्तियों से करेंगे संवाद

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने आज (26 अगस्त) से अपने शताब्दी वर्ष का शुभारंभ किया। इस अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में तीन दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन किया गया है। इस विशेष कार्यक्रम का विषय 'आरएसएस की 100 वर्ष की यात्रा: नए क्षितिज' है। इसी क्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को विज्ञान भवन में तीन दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला के साथ शताब्दी समारोह की शुरुआत की। यह श्रृंखला 26 अगस्त से 28 अगस्त तक चलेगी, जिसमें हर शाम चर्चाएं होंगी।

लगभग 2000 लोग होंगे शामिल

मोहन भागवत 'आरएसएस की 100 वर्ष की यात्रा: नए क्षितिज' विषय पर बोलेंगे। वे इस बात पर जोर देंगे कि स्वयंसेवक स्वयं को कैसे देखते हैं, संगठन के बारे में फैली भ्रांतियों को दूर करेंगे और उन समूहों से भी संपर्क करेंगे जो आरएसएस से दूरी बनाए हुए हैं। आरएसएस सूत्रों के अनुसार, कई देशों के राजनयिकों को आमंत्रित किया गया है। इस चर्चा में विभिन्न क्षेत्रों के लोग शामिल होंगे, जिन्हें 17 मुख्य समूहों और 138 उप-श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इनमें कला, खेल, न्यायपालिका, नौकरशाही, कूटनीति, राजनीति, विचारक, मीडिया, स्टार्टअप और प्रभावशाली व्यक्ति शामिल हैं। लगभग 2000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है।

50 से अधिक विदेशी दूतावासों को निमंत्रण

पहले दिन (26 अगस्त) आरएसएस की 100 साल की यात्रा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दूसरे दिन इसके भविष्य के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी, जबकि तीसरे दिन मोहन भागवत के साथ एक इंटरैक्टिव प्रश्नोत्तर सत्र होगा। आरएसएस ने अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, नेपाल, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका और कई मुस्लिम बहुल देशों सहित 50 से अधिक विदेशी दूतावासों को आमंत्रित किया है। हालांकि, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दूतावासों को निमंत्रण नहीं भेजा गया है।

इन नेताओं को भी भेजा गया निमंत्रण

मेहमानों की सूची में भाजपा के पारंपरिक हलकों से इतर नेता भी शामिल हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अपना दल की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, जदयू नेता केसी त्यागी और संजय झा, तथा टीडीपी के केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू शामिल हैं। कांग्रेस सहित विपक्षी नेताओं को भी निमंत्रण भेजा गया है। आरएसएस ने अल्पसंख्यक समुदायों, जैसे मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों और बौद्धों से भी संपर्क किया है और उन्हें आमंत्रित किया है। आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि हमने कांग्रेस सहित हर राजनीतिक दल के नेताओं को आमंत्रित किया है।

दिल्ली के अलावा इन शहरों में भी कार्यक्रम

दिल्ली में आयोजित कार्यक्रमों के साथ-साथ मोहन भागवत शताब्दी समारोह के तहत प्रमुख भारतीय शहरों में चार व्याख्यानों की श्रृंखला देंगे। नवंबर में बेंगलुरु, फिर कोलकाता और फरवरी में मुंबई में ये व्याख्यान आयोजित होंगे।

RSS Mohan Bhagwat
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।