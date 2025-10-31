Surya Kant: 8 करोड़ की FD, 1.1 KG सोना; देश के अगले चीफ जस्टिस सूर्यकांत के पास कितनी संपत्ति

संक्षेप: जस्टिस सूर्यकांत के परिवार के पास करीब 1.1 किलो सोना है। लगभग 6 किलो चांदी है। जस्टिस सूर्यकांत की बड़ी बेटी के नाम से 8 फिक्स डिपोजिट्स हैं। उनमें 34,22,347 जमा हैं। उनके पीपीएफ खाते में 47,57,322 हैं।

Justice Surya Kant Net Worth: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर. गवई ने सोमवार को अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस सूर्य कांत के नाम की अनुशंसा कर दी है। इसके साथ ही उनके देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश बनने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र से अधिसूचना जारी होते ही वे 24 नवंबर 2025 को पदभार ग्रहण करेंगे और 9 फरवरी 2027 तक इस पद पर रहेंगे।

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दर्ज विवरण के अनुसार, जस्टिस सूर्य कांत और उनकी पत्नी के पास करोड़ों रुपये की संपत्ति है। उनके पास लगभग 8 करोड़ से अधिक की फिक्स्ड डिपॉजिट्स (FDRs) और करीब 4.23 करोड़ की प्रोविडेंट फंड जमा राशि है। दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस सूर्य कांत के नाम पर कोई वाहन नहीं है, जबकि उनकी पत्नी के पास केवल एक वैगनआर कार है।

सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट के अनुसार जस्टिस सूर्यकांत और उनके परिवार की संपत्ति कुछ इस प्रकार है। सेक्टर 10, चंडीगढ़ में 1 कनाल का घर

पंचकूला के गांव गोलपुरा में लगभग 13.5 एकड़ कृषि भूमि

सुशांत लोक-1, गुरुग्राम में 300 वर्ग गज का प्लॉट

न्यू चंडीगढ़ के इको सिटी-II में 500 वर्ग गज का प्लॉट

नई दिल्ली के ग्रेटर कैलाश-I में 285 वर्ग गज के घर का ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट

सेक्टर 18-C, चंडीगढ़ में 192 वर्ग गज का घर

डीएलएफ-II, गुरुग्राम में 250 वर्ग गज का घर

हिसार के गांव पेटवार में 12 एकड़ कृषि भूमि और एक घर में 1/3 हिस्सा (पैतृक संपत्ति)

हिसार अर्बन एस्टेट-II में 250 वर्ग गज के मकान में 1/3 हिस्सा (पिता से विरासत में)

जस्टिस सूर्यकांत के नाम पर 16 फिक्स डिपोजिट हैं। इसकी कुल राशि 4,11,22,395 है। HUF के नाम 15 एफडी हैं। इनकी कुल लागत 1,92,24,317 है। पत्नी के नाम 6 एफडी है, जिनमें 1,96,98,377 जमा हैं। पत्नी का पीपीएफ अकाउंट है, जिनमें 49,90,733 निवेश हैं। पत्नी के जीपीएफ अकाउंट में 3,74,03,026 हैं।

जस्टिस सूर्यकांत के परिवार के पास करीब 1.1 किलो सोना है। लगभग 6 किलो चांदी है। जस्टिस सूर्यकांत की बड़ी बेटी के नाम से 8 फिक्स डिपोजिट्स हैं। उनमें 34,22,347 जमा हैं। उनके पीपीएफ खाते में 47,57,322 हैं। उनके नाम से सोना 100 ग्राम है। छोटी बेटी के पास सात एफडी हैं, जिनमें 25,20,665 जमा हैं। पीपीएफ खाते में 47,57,322 जमा हैं। उनके पास भी सोना 100 ग्राम हैं।

10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार जिले के पेटवार गांव में एक मध्यमवर्गीय परिवार में जन्मे जस्टिस सूर्य कांत ने 1981 में गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, हिसार से स्नातक और 1984 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से कानून की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 1984 में हिसार जिला न्यायालय से वकालत की शुरुआत की और 1985 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, चंडीगढ़ में प्रैक्टिस शुरू की। वे संविधान, सेवा और दीवानी मामलों में विशेषज्ञ माने जाते हैं और कई विश्वविद्यालयों, निगमों, बैंकों तथा सरकारी निकायों के वकील रहे।

7 जुलाई 2000 को वे हरियाणा के सबसे युवा एडवोकेट जनरल बने और मार्च 2001 में सीनियर एडवोकेट का दर्जा मिला। 9 जनवरी 2004 को वे पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के स्थायी जज बने। उन्होंने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की गवर्निंग बॉडी में दो कार्यकाल (2007–2011) तक सदस्य के रूप में कार्य किया और वर्तमान में भारतीय विधि संस्थान (ILI) की कई समितियों के सदस्य हैं।

5 अक्टूबर 2018 को उन्हें हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 24 मई 2019 को वे सुप्रीम कोर्ट के जज बने। वे 12 नवंबर 2024 से सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन भी हैं।