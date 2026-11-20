शाइना एनसी को थप्पड़ मारने वाले को 171000 का इनाम, उद्धव गुट का विवादित ऐलान
सोनिया गांधी की आत्मकथा के विरोध में शायना एनसी को भी एक तस्वीर फाड़ते हुए देखा गया, जिसमें बालासाहेब ठाकरे कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के पुतले पर चप्पल मारते हुए दिख रहे थे।
सोनिया गांधी की आत्मकथा का विरोध करने वाली एकनाथ शिंदे की शिवसेना विवादों में घिर गई है। इस दौरान शिंदे गुट की नेता शाइना एनसी ने अपना विरोध जताते हुए कुछ तस्वीरें फाड़ीं, जिसमें बालासाहेब ठाकरे की भी फोटो थी। उन्हें जब इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने तुरंत इसके लिए माफी मांगी और इसे एक गलती करार दिया। हालांकि, उद्धव ठाकरे गुट माफी से संतुष्ट नहीं है। शिवसेना (UBT) की तरफ से एक विवादित घोषणा की गई है। शाइना एनसी को थप्पड़ मारने वाले को एक लाख 71 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा।
शिवसेना (UBT) की पिंपरी-चिंचवड के अध्यक्ष चेतन पवार ने गुरुवार को इसकी घोषणा करते हुए पत्रकारों से कहा, "आप सभी जानते हैं कि मुंबई में हमारी पार्टी के एक पदाधिकारी ने पहले ही शाइना एनसी को थप्पड़ मारने वाले को 1 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। इसी तरह शिवसेना (UBT) की पिंपरी-चिंचवड यूनिट की तरफ से हम भी उन्हें थप्पड़ मारने वाले को 71,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा करते हैं।"
सोनिया गांधी की किताब के विरोध में हुई घटना
कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' में हिंदुत्व विचारक वीडी सावरकर के जिक्र का विरोध करते हुए शिवसेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इस दौरान पार्टी के नेताओं ने किताब के पन्ने फाड़े। शाइना को भी एक तस्वीर फाड़ते हुए देखा गया, जिसमें बालासाहेब ठाकरे कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के पुतले पर चप्पल मारते हुए दिख रहे थे।
उद्धव गुट ने की आलोचना
शिवसेना (UBT) के नेताओं ने इसकी आलोचना की। शाइना ने जानबूझकर बालासाहेब का अपमान करने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने तस्वीर का वह हिस्सा फाड़ा था जिसमें अय्यर दिख रहे थे न कि दिवंगत शिवसेना संस्थापक की तस्वीर फाड़ी। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी उनका बचाव किया।
शाइना एनसी ने मांगी माफी
विवाद बढ़ता देख गुरुवार को शाइना एनसी ने बालासाहेब के प्रशंसकों से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि अगर उनकी किसी हरकत से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो इसके लिए माफी मांगती हैं। उन्होंने कहा कि उनका बालासाहेब का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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