महुआ मोइत्रा और पिनाकी मिश्रा के शादी समारोह पर विवाद, क्या लग रहा है आरोप; पूरा मामला
संक्षेप: टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और बीजू जनता दल (बीजद) नेता पिनाकी मिश्रा ने शादी के बाद शनिवार को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के करीमपुर में एक भोज की मेजबानी की। हालांकि, समारोह में विवाद खड़ा हो गया।
तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा और बीजू जनता दल (बीजद) नेता पिनाकी मिश्रा ने शादी के बाद शनिवार को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के करीमपुर में एक भोज की मेजबानी की। हालांकि, इस समारोह में तब विवाद खड़ा हो गया, जब भाजपा के एक युवा नेता ने आरोप लगाया कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, जिससे स्थानीय लोगों को असुविधा हुई।‘करीमपुर रेगुलेटेड मार्केट ग्राउंड’ में आयोजित इस समारोह में लगभग 6,000 मेहमानों ने हिस्सा लिया, जिनमें परिवार के सदस्य, सहकर्मी और प्रमुख स्थानीय निवासी शामिल थे। महुआ और पिनाकी ने कुछ महीने पहले जर्मनी में शादी की थी।
भाजपा की युवा शाखा ‘भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो)’ के नेता कृष्णु सिंघा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि महुआ मोइत्रा आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन एक सवाल है - शादी समारोह में 6,000 से ज्यादा लोगों को आमंत्रित किया गया। करोड़ों की लागत से पूरे मैदान को पंडालों और लाइट से सजाया गया। बहुत बढ़िया। सभी को खुशियां मनाने का अधिकार है। भाजयुमो नेता ने आरोप लगाया कि समारोह के चलते बस सेवाएं प्रभावित हुईं। उन्होंने सवाल किया कि प्रशासन ने निजी कार्यक्रम के लिए इस आयोजन स्थल के इस्तेमाल की अनुमति क्यों दी, जबकि पहले धार्मिक समारोहों के लिए अनुमति नहीं दी गई थी।
सिंघा ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से, अधिकारियों ने कीर्तन, बॉल मेला आदि जैसे किसी भी धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं दी है। क्यों? वहीं, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज किया। समारोह में शामिल हुए तृणमूल विधायक रुकबानुर रहमान ने कहा कि इस तरह के अपमानजनक हमले भाजपा के दिवालियापन को दर्शाते हैं। वे एक शादी समारोह पर घटिया राजनीति कर रहे हैं। रहमान ने कहा कि दंपति ने प्रशासन से आवश्यक अनुमति प्राप्त की थी और पूरा खर्च खुद वहन किया।