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KFC के आउटलेट में मिला सड़ा हुआ मांस, FDA की रडार पर कई बड़े होटल और रेस्टोरेंट

By Ankit Ojha
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मैंगलुरु में केएफसी के एक आउटलेट में अचानक छापेमारी की गई। यहां से सड़ा हुआ मांस बरामद किया गया। इन दिनों एफडीए होटलों और रेस्टोरेंट में छापेमारी कर रहा है। कई होटल और रेस्तरां रडार पर हैं।

KFC
केएफसी के आउटलेट में जांच करने पहुंचे अधिकारी

खराब खाने को लेकर कर्नाटक में इन दिनों होटल और ढाबों में छापेमारी चल रही है। इसी क्रम में मैंगलुरु में केएफसी का आउटलेट फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के रडार पर आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यहां सड़ा हुआ मांस पाया गया था। विभाग ने मैसूर में भी कई रेस्तरां से खराब और एक्सपायर मीट बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक केएफसी के आउटलेट पर अचानक छापेमारी हुई। यहां एक ग्राहक ने चिकन की क्वालिटी को लेकर शिकायत की थी।

ग्राहक का कहना था कि चिकन से बदबू आ रही थी। इसके बाद अधिकारी सीधा केएफसी के स्टोर रूम और कोर्ट स्टोरेज में पहुंच गए। यह आउटलेट सिटी सेंटर मॉल केएस राव रोड पर है। अधिकारियों ने केएफसी के स्टोरेज से खराब मांस बरामद किया और इसे जांच के लिए भेज दिया।

3 स्टार होटल में भी मिला एक्सपायर चिकन

मैसूर में भी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने रियो मेरीडियन होटल से 9 किलो एक्सपायर चिकन बरामद किया। इससे पहले 12 अगस्त को क्विक कॉमर्स कंपनी जेप्टो के स्टोर पर छापा मारा गाय था। यहां फूड लेबलिंग को लेकर गड़बड़ी की जा रही थी। इसके बाद एक गोदाम को सील कर दिया गया था। विभाग की जांच में एक नकली सॉस बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई थी। यहां केमिकल से सॉस बनाए जा रहे थे।

फूड सेफ्टी ऐंड ड्रग ऐडमिनिस्ट्रेशन के अभियान के बाद बेंगलुरु के भी कई लग्जरी होटल रडार पर हैं। बेंगलुरु में एक महंगे रूफटॉप लाउंज की रसोई को कथित रूप से अस्वच्छ तरीके से संचालित किए जाने के कारण बंद कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि यहां खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से की गई जांच के दौरान सड़ा हुआ और फफूंद लगा मांस तथा गोवंश का मांस भी बरामद कर जब्त किया गया था।

विभाग की ओर से रविवार को यूबी सिटी और ब्रिगेड रोड स्थित छह महंगे रेस्टोरेंट की जांच की गई। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य कारोबार का लाइसेंस और पंजीकरण) नियम, 2011 के प्रावधानों के पालन की जांच के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई।

अधिकारियों ने बताया कि अभियान के दौरान यहां यूबी सिटी स्थित एक महंगे रूफटॉप लाउंज में 10 दिन पहले एक्सपायर हो चुके दूध और दही भी मिले। अस्वच्छ तरीके से रसोई संचालित किए जाने के कारण लाउंज की रसोई को बंद कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि अन्य महंगे रेस्टोरेंट से जब्त की गई चीजों में 50 किलोग्राम बत्तख का मांस, पांच किलोग्राम मछली, पांच किलोग्राम हरी मटर और पांच किलोग्राम मशरूम शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इन रेस्टोरेंट की जांच के दौरान कुल 132 किलोग्राम खाद्य सामग्री जब्त कर नियमों के अनुसार नष्ट कर दी गई।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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