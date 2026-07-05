स्नैपचैट पर हुआ प्यार तो पार कर गया LoC, सेना ने PoK के युवक को वापस पाकिस्तान भेजा
इस घटना ने क्षेत्र में एक बार फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पनपे सीमा पार के अनूठे प्रेम प्रसंगों की यादें ताजा कर दी हैं। इससे पहले भी ऐसे कुछ बेहद हाई-प्रोफाइल मामले सामने आ चुके हैं।
कहते हैं कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती और इसी तर्ज पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) के एक युवक की अनोखी प्रेम कहानी सामने आई है। स्नैपचैट पर जम्मू-कश्मीर की एक महिला के प्यार में पड़ने के बाद यह युवक अवैध रूप से नियंत्रण रेखा (LoC) पार कर भारतीय क्षेत्र में दाखिल हो गया। हालांकि, भारतीय सेना ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसे हिरासत में ले लिया और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सद्भावना के तौर पर वापस पाकिस्तान को सौंप दिया है।
अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, पीओके के मुजफ्फराबाद जिले के रहने वाले जीशान मीर की मुलाकात जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के उरी की रहने वाली इरम मजीद से स्नैपचैट पर हुई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच ऑनलाइन दोस्ती प्यार में बदल गई। इस सीमा पार रोमांस ने जीशान को इतना प्रभावित किया कि उसने अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए जान जोखिम में डालकर अवैध रूप से नियंत्रण रेखा (LoC) पार करने का फैसला कर लिया।
जीशान करीब एक महीने पहले ही भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने में कामयाब रहा था, लेकिन वह ज्यादा दिनों तक सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बच नहीं सका। 31 मई को उरी के सिलीकोट सेक्टर के पास तैनात भारतीय सेना की 12 ग्रेनेडियर्स के जवानों ने उसे संदिग्ध हालत में पकड़ लिया।
हिरासत में लिए जाने के बाद जीशान से गहन पूछताछ की गई और सभी आवश्यक कानूनी व सुरक्षा प्रक्रियाओं को पूरा किया गया। जांच में उसके किसी संदिग्ध गतिविधि में शामिल न होने और केवल प्रेम प्रसंग के मामले की पुष्टि होने के बाद भारत सरकार ने मानवीय आधार पर उसे वापस भेजने का निर्णय लिया।
शनिवार को जीशान मीर को उरी स्थित कमान अमन सेतु क्रॉसिंग पर पाकिस्तान सेना के अधिकारियों को सौंप दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि भारत में रहने के दौरान जीशान के साथ बेहद मानवीय, सम्मानजनक और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया गया जो भारतीय सेना के पेशेवर आचरण और उच्च मानवीय सिद्धांतों को दर्शाता है।
पहले भी सुर्खियां बटोर चुकी हैं सीमा पार की ये अनूठी प्रेम कहानियां
इस घटना ने क्षेत्र में एक बार फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पनपे सीमा पार के अनूठे प्रेम प्रसंगों की यादें ताजा कर दी हैं। इससे पहले भी ऐसे कुछ बेहद हाई-प्रोफाइल मामले सामने आ चुके हैं।
सीमा हैदर और सचिन मीना: पाकिस्तान की सीमा हैदर ऑनलाइन गेम पबजी (PUBG) खेलने के दौरान उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन मीना के प्यार में पड़ गई थी। साल 2023 में सीमा अपने चार बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में दाखिल हो गई थी। भारत आने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में अदालत से जमानत मिल गई। वर्तमान में सीमा ग्रेटर नोएडा में सचिन के साथ रह रही है और इस जोड़े के अब दो बच्चे भी हैं।
इकरा जिवानी और मुलायम सिंह यादव: ऐसा ही एक और मामला 2023 में सुर्खियों में आया था, जब 19 वर्षीय पाकिस्तानी लड़की इकरा जिवानी मोबाइल गेम लूडो खेलते समय उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव के संपर्क में आई। इकरा भी नेपाल के रास्ते बिहार की बीरगंज सीमा से अवैध रूप से भारत में घुसी थी। दोनों ने शादी कर ली और बेंगलुरु में रहने लगे। हालांकि, बाद में सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें ट्रैक कर लिया, जिसके बाद इकरा को गिरफ्तार कर वापस पाकिस्तान भेज दिया गया था।
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लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
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