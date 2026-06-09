रोहतक के डी-पार्क मार्केट में भीषण आग; 10 से ज्यादा दुकानें खाक, कुछ के फंसे होने की आशंका
हरियाणा के रोहतक के डी-पार्क मार्केट में मंगलवार दोपहर एक जूते के शोरूम से भीषण आग फैल गई, जिससे 10 से अधिक दुकानें जलकर खाक हो गईं। इस हादसे में तीन लोगों के फंसे होने की आशंका है।
हरियाणा के रोहतक शहर के डी-पार्क मार्केट में मंगलवार को एक जूते के शोरूम से शुरू हुई भीषण आग ने देखते ही देखते 10 से अधिक दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। यह इलाका पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास के पास स्थित है। इस भयानक हादसे में 3 लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका है। सूचना मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी बचाव कार्य के लिए मौके पर पहुंचे। रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी प्रभावित दुकानदारों से मुलाकात की। पुलिस आग लगने की वजहों की जांच कर रही है।
अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को रोहतक के डी-पार्क मार्केट इलाके में कुछ दुकानों में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। आग में 10 से अधिक दुकानें खाक हो गईं। आग में तीन लोगों के दुकानों के अंदर फंसे होने की आशंका है। डी-पार्क मार्केट इलाका रोहतक शहर के सबसे पुराने बाजारों में से एक है। यह इलाका हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर के पास है।
आग लगने के बाद पुलिस और प्रशासन ने बाजार खाली करा लिया। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव कार्यों पर नजर रखी। आग दोपहर में एक जूतों के शोरूम में लगी और फिर तेजी से आस-पास की दुकानों में फैल गई। आग लगने के कारण की जांच की जा रही है। इस घटना के बाद रोहतक सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौके पर पहुंचे और प्रभावित दुकानदारों से मुलाकात की। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राज्य सरकार को पीड़ितों की मदद करनी चाहिए।
सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कई पुलिसकर्मियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना आग बुझाने में मदद की और बचाव अभियान चलाया। दमकल विभाग की कुछ गाड़ियां देर से पहुंची जिसकी जांच कराई जानी चाहिए। हम लोग सभी पीड़ित दुकानदारों के साथ हैं। पीड़ितों का सामान काफी नुकसान हुआ है। इमारतें 100 फीसदी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उनको सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जानी चाहिए। कुछ लोग आग से घिरी इमारतों के कारण निकल नहीं पाए थे। ईश्वर करें वे लोग सकुशल हों।
आग इतनी भयावह थी कि धुएं का घना गुबार कई किलोमीटर दूर से नजर आ रहा था। भीषण आग के कारण बाजार में भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि एक युवक बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन धुएं के कारण वह वापस चला गया। कुछ रिपोर्टों में जनहानि की भी जानकारियां दी गई हैं। स्थानीय लोगों का कहना था कि आग लगने के बाद दमकल की एक गाड़ी पहुंची। इसके बाद दमकल की अन्य गाड़ियों को बुलाया गया। आरोप है कि इसमें काफी देरी हुई।
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लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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