बास्केटबॉल पोल गिरने से हुई प्लेयर की मौत केस में अधिकारी सस्पेंड, मंत्री ने बुलाई बैठक

संक्षेप:

कोच मोहित राठी की देखरेख में खिलाड़ी अभ्यास कर रहे थे। 16 साल के हार्दिक राठी उछलकर गेंद नेट में डालने का अभ्यास करने लगा। तभी उसकी अंगुली जाल में फंस गई और पोल हार्दिक के सीने पर आ गिरा।

Wed, 26 Nov 2025 03:27 PMMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
हरियाणा के रोहतक के लाखनमाजरा स्टेडियम में मंगलवार सुबह अभ्यास करते समय पोल गिरने से राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी की मौत के मामले में खेल मंत्री गौरव गौतम ने रोहतक के जिला खेल अधिकारी को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही बास्केटबॉल नर्सरी को भी निलंबित किया गया है। जांच और खेल उपकरणों में सुधार के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। खेल मंत्री ने 28 नवंबर को पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में हाई लेवल बैठक बुलाई गई है। वरिष्ठ अधिकारियों समेत सभी जिला अधिकारियों को बैठक में बुलाया गया है।

स्टेडियम के लिए आई 20 लाख की ग्रांट का इस्तेमाल तक नहीं हुआ

मंगलवार सुबह करीब 10 बजे कोच मोहित राठी की देखरेख में खिलाड़ी अभ्यास कर रहे थे। 16 साल के हार्दिक राठी उछलकर गेंद नेट में डालने का अभ्यास करने लगा। तभी उसकी अंगुली जाल में फंस गई और पोल हार्दिक के सीने पर आ गिरा। तुरंत उसे निजी अस्पताल ले जाया गया लेकिन हार्दिक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। हार्दिक राठी की मौत से ग्रामीण और खेल प्रेमी सदमे में हैं। वह तीन सब जूनियर नेशनल व एक यूथ नेशनल प्रतियोगिता में भाग ले चुका था। 18 साल पहले सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सांसद कोटे से लाखनमाजरा में बास्केटबॉल स्टेडियम बनवाया था। तभी स्टेडियम में पोल लगाया गया था। अब लाखनमाजरा के बास्केटबॉल स्टेडियम के लिए सांसद कोटे से मंजूर 20 लाख की ग्रांट आई थी। अगर वक़्त पर ये राशि स्टेडियम के सुधार पर लगा दी जाती तो होनहार खिलाडी़ की जान बच जाती। यह स्टेडियम ग्राम पंचायत के अधीन है। स्टेडियम का रखरखाव 4 साल से अटका हुआ था।

हार्दिक की मौत हादसा नहीं, भाजपा सरकार के सिस्टम द्वारा की गई एक हत्या : कांग्रेस

हार्दिक की मौत के बाद कांग्रेस ने खेल सुविधाओं के बड़े बड़े दावे करने वाली हरियाणा की बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया है। राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक्स पर लिखा कि हरियाणा के लाखनमाजरा में नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हार्दिक की मौत एक हादसा नहीं, भाजपा सरकार के सिस्टम द्वारा की गई एक हत्या है। हार्दिक हरियाणा की युवा प्रतिभा भी था, एक बेटा भी और एक होनहार नौजवान भी। क्या भाजपा सरकार मां बाप को उनका बेटा वापस दे पाएगी? वहीं, सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने बयान जारी कर कहा कि खेल परिसर में अभ्यास के दौरान बास्केटबॉल का भारी पोल गिरने से राष्ट्रीय स्तर के उभरते खिलाड़ी हार्दिक राठी की मौत अत्यंत हृदय विदारक घटना है। हार्दिक जैसे प्रतिभाशाली युवा की असमय मृत्यु पूरे प्रदेश के लिए बड़ी क्षति है। यदि मेंटेनेंस या निगरानी में कहीं भी लापरवाही हुई है तो संबंधित अधिकारियों और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

बहादुरगढ़ में भी इसी तरह गई युवा खिलाडी़ की जान

वहीं, 22 नवम्बर को रोहतक के पड़ोसी जिले झज्जर में भी ऐसा ही हादसा हुआ था। झज्जर जिले के बहादुरगढ़ के शहीद ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेडियम में जर्जर बास्केटबॉल पोल गिरने से घायल हुए 15 वर्षीय खिलाड़ी अमन की मौत हो गई थी। अमन रोज की तरह अभ्यास के लिए स्टेडियम पहुंचा था। कुछ ही मिनट बाद बास्केटबॉल पोल अचानक टूटकर उसके पेट पर आ गिरा। यह पोल कई साल पुराने और पूरी तरह जर्जर हो चुके थे। हादसे के बाद अमन को सिविल अस्पताल ले जाया गया और वहां से पीजीआई रोहतक रेफर किया गया। सोमवार रात उसने दम तोड़ दिया। इन दोनों घटनाओं ने हरियाणा सरकार के खिलाड़ियों को बेहतरीन सुविधा देने के दावों की पोल खोल कर रख दी है।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

