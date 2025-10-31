17 बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित ने एक्ट्रेस को दिया था फिल्म का ऑफर, मिलने का था प्लान

संक्षेप: रुचिता तो रोहित की इस चाल में फंसने से बच गईं, लेकिन बाकी लोग नहीं बच पाए। इसके चलते रोहित आर्या ने गुरुवार को ही आरए स्टूडियो में बाकी लोगों को ऑडिशन के बहाने बुला लिया, जिन्हें बाद में एयर गन और केमिकल के सहारे बंधक बना लिया था।

Rohit arya: मुंबई के पवई स्थित स्टूडियो में बच्चों को बंधक बनाने वाला रोहित आर्या मारा जा चुका है। रोहित के कब्जे से 17 बच्चों समेत 19 लोगों को बचा लिया गया है। शहर को तनाव में डालने वाली और राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा करने वाली इस घटना के बाद अब मराठी और हिंदी की एक अभिनेत्री रुचिता विजय जाधव ने रोहित आर्या से जुड़ा एक पहलू साझा किया है।

इस घटना से तनाव में आईं रुचिता ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर रोहित आर्या से हुई अपनी बातचीत को साझा किया। बकौल, रूचिता रोहित ने 23 अक्तूबर को उनसे एक फिल्म प्रोजेक्ट के सिलसिले में मिलने के लिए कहा था। यह प्रोजेक्ट एक बंधक स्थिति पर आधारित था।जाधव ने लिखा, "आज, 31 अक्तूबर को जब मैंने समाचार में रोहित आर्या नामक व्यक्ति से जुड़ी भयावह घटना देखी, तो मुझे सिहरन सी महसूस हुई। मैं यह सोचना बंद नहीं कर पा रही हूं कि मैं उस घटना के कितने करीब पहुंच गई थी। मुझे सच में विश्वास है कि ऊपर कोई मेरी रक्षा कर रहा था... मुझे उम्मीद है कि यह आपको भी याद दिलाएगा, काम के सिलसिले में नए लोगों से मिलते समय हमें बेहद सावधान रहना चाहिए, चाहे चीजें कितनी भी सामान्य क्यों न लगें।"

रुचिता ने सुनाई पूरी कहानी जाधव ने रोहित आर्या के साथ अपनी बातचीत का जिक्र करते हुए लिखा कि उनकी रोहित से पहली बार बात 4 अक्तूबर को हुई थी। आर्या ने 23 अक्तूबर को जाधव से प्रोजेक्ट के सिलसिले में मिलने के लिए समय मांगा। इसके बाद उन्होंने 27, 28 या 29 अक्तूबर में से एक दिन मिलने के लिए कहा, जिस पर जाधव ने 28 तारीख के लिए हामी भरी। बकौल,रचिता उन्होंने हामी तो भर दी थी लेकिन कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से उन्होंने इस मीटिंग कैंसिल कर दिया था, जिसकी वजह से वह इस गंभीर घटनाक्रम से बाल-बाल बच गईं। आपको बता दें, रुचिता अभी तक कई मराठी, हिंदी टीवी सीरियल्स और मराठी फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं।

17 बच्चों को बंधक बनाने के मामले में अब तक क्या? रुचिता तो रोहित की इस चाल में फंसने से बच गईं, लेकिन बाकी लोग नहीं बच पाए। इसके चलते रोहित आर्या ने गुरुवार को ही आरए स्टूडियो में बाकी लोगों को ऑडिशन के बहाने बुला लिया, जिन्हें बाद में एयर गन और केमिकल के सहारे बंधक बना लिया था। इसके बाद उसने एक वीडियो पोस्ट करके अपनी मांगे दुनिया के सामने रखीं। मुंबई पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली, पुलिस और कमांडोज ने तुरंत ही ऐक्शन लेते हुए एक घंटे में रोहित को गोली मारकर बंधकों को आजाद करवा लिया।