Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsRohit Arya who held 17 children hostage in Mumbai connection with former minister Deepak Kesarkar Maharashtra
मुंबई में 17 बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्य का पूर्व मंत्री से क्या कनेक्शन, किस वजह से था नाराज

मुंबई में 17 बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्य का पूर्व मंत्री से क्या कनेक्शन, किस वजह से था नाराज

संक्षेप: रोहित का दावा था कि 'माझी शाळा, सुंदर शाळा' नामक योजना का असली खाका उसकी फिल्म द्वारा ही लिया गया था। सरकार ने इस योजना को 2022 में लागू कर दिया, लेकिन न तो उसे इसका किसी तरह से भुगतान किया गया और न ही उसे कोई क्रेडिट दिया गया।

Thu, 30 Oct 2025 08:52 PMUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Rohit Arya: मुंबई के पवई इलाके में आरए स्टूडियो में गुरुवार को रोहित आर्य नामक एक शख्स ने 17 बच्चों को बंधक बना लिया था। पुलिस और स्पेशल कमांडोज के द्वारा किए गए ऑपरेशन में सभी बच्चों को सकुशल बचा लिया गया है, जबकि ऑपरेशन के दौरान घायल आरोपी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। अब इस मामले में एक नया एंगल निकल कर सामने आ रहा है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक रोहित ने बच्चों को बंधक बनाने के बाद राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर से बात करने की मांग की थी। उसका कहना था कि उसे विभाग से उसके काम के पैसे नहीं मिले हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मूल रूप से पुणे के रहने वाले रोहित को 2022 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर के कार्यकाल के दौरान एक स्कूल टेंडर मिला था, लेकिन उसके काम के पैसे उसे आजतक नहीं मिले। रोहित का दावा था कि 'माझी शाळा, सुंदर शाळा' नामक योजना का असली खाका उसकी फिल्म द्वारा ही लिया गया था। सरकार ने इस योजना को 2022 में लागू कर दिया, लेकिन न तो उसे इसका किसी तरह से भुगतान किया गया और न ही उसे कोई क्रेडिट दिया गया, जिसके चलते वह भयंकर तनाव और आर्थिक संकट से गुजर रहा था।

दीपक केसरकर के खिलाफ प्रदर्शन कर चुका था रोहित- रिपोर्ट्स

महाराष्ट्र शिक्षा विभाग से अपने पैसों को लेकर रोहित ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। पुरानी रिपोर्ट्स के मुताबिक मंत्री ने दीपक को आश्वासन दिया था कि उसकी मांगों को मानकर आगे उसका भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन बाद में जांच का हवाला देकर उसकी फाइलों को रोक दिया गया।

रोहित आर्या पर क्या बोले पूर्व मंत्री दीपक केसरकर

रोहित आर्या द्वारा बच्चों को बंधक बनाने और अपना नाम सामने आने की खबर के बाद पूर्व मंत्री दीपक केसरकर का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा, "रोहित आर्या स्वच्छता मॉनिटर नामक एक योजना चला रहे थे। उन्होंने सरकारी अभियान में हिस्सा लिया था। इस संबंध में विभाग ने आरोप लगाया है कि उन्होंने कुछ बच्चों से सीधे तौर पर फीस वसूली थी। लेकिन रोहित आर्या का कहना है कि उन्होंने ऐसी कोई फीस नहीं ली। उन्हें विभाग से बात करके इस मामले को सुलझाना चाहिए था। जिस समय पर मैं शिक्षा मंत्री था, तो मैंने इस मामले में उनकी मदद की थी। मैंने खुद उन्हें चेक से पैसे दिए थे। लेकिन सरकार का अपना तरीका होता है, पूरी प्रक्रिया होती है। अगर उन्हें कोई समस्या थी तो विभाग से बात करनी चाहिए थी। उनका यह दावा कि उन्हें 2 करोड़ मिलने चाहिए थे, सही नहीं है।"

इससे पहले मामले की जानकारी देते हुए मुंबई पुलिस ने बताया कि उन्हें को दोपहर में सूचना मिली थी कि आरए स्टूडियो में 17 बच्चों समेत कुल 19 लोगों को बंधक बना लिया गया है। इसके बाद टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को घायल करके बच्चों को छुड़ा लिया। इसी दौरान आरोपी का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें उसने खुद का नाम रोहित आर्या बताया था और किसी तरह का ऐक्शन होने पर बिल्डिंग को आग लगाकर खुद को और बच्चों को नुकसान पहुंचाने की बात कही थी।

मुंबई पुलिस के मुताबिक बच्चों को एक बेव सीरीज में काम करने के लिए ऑडिशन देने के बहाने बुलाया गया था। ऑपरेशन खत्म होने के बाद पुलिस को वहां से एक एयर गन और कुछ केमिकल भी मिले थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर इसकी जांच शुरू कर दी है।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Maharashtra News India News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।