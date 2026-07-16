समंदर में मची चीख-पुकार! 500 से ज्यादा रोहिंग्याओं की डूबकर मौत; मॉनसून की लहरें बनीं काल
बंगाल की खाड़ी में रोहिंग्या शरणार्थियों की 2 नावें डूबने से 500 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका है। भूख और म्यांमार में जंग से बचने के लिए ये लोग मानसून के खतरनाक मौसम में समंदर पार कर रहे थे।
बंगाल की खाड़ी में एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। म्यांमार के अल्पसंख्यक रोहिंग्या समुदाय के लोगों को ले जा रही दो नावें समंदर में डूब गई हैं, जिनमें करीब 500 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR) और इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर माइग्रेशन (IOM) ने इस संभावित बड़े जानमाल के नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की है।
जून के अंत में शुरू हुआ था सफर
UN एजेंसियों के मुताबिक, इन दोनों नावों ने जून के आखिरी हफ्ते में म्यांमार के रखाइन प्रांत से अपनी यात्रा शुरू की थी। इनमें ज्यादातर रोहिंग्या शरणार्थी सवार थे। इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो सीमा पार बांग्लादेश के रिफ्यूजी कैंपों से आए थे।
दूसरी नाव का अता-पता नहीं
करीब 250 यात्रियों से भरी पहली नाव का संपर्क यात्रा शुरू होने के कुछ ही समय बाद टूट गया था। वहीं, 280 लोगों को ले जा रही दूसरी नाव के 8 जुलाई को म्यांमार के अयेयारवाडी तट के पास डूबने की खबर है।
खराब मौसम और मॉनसून बना काल
आमतौर पर रोहिंग्या शरणार्थी मॉनसून के मौसम में समुद्र के रास्ते यात्रा करने से बचते हैं, क्योंकि इस दौरान खराब मौसम और तेज लहरें सफर को बेहद खतरनाक बना देती हैं। UNHCR और IOM का कहना है कि हाल ही में इलाके में हुई मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने इन नावों के सफर को और भी ज्यादा जोखिम भरा बना दिया था। दोनों एजेंसियों ने कहा कि हालांकि घटनाओं और मृतकों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन यह एक बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है।
जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं रोहिंग्या?
म्यांमार सुरक्षा बलों की हिंसा से बचकर भागे करीब 12 लाख रोहिंग्या मुसलमान (जो राज्यविहीन हैं) इस वक्त बांग्लादेश के खचाखच भरे शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर हैं। इनके सामने कई बड़े संकट खड़े हो गए हैं।
अमेरिका और अन्य दाता देशों की ओर से मिलने वाली विदेशी सहायता में भारी कटौती हुई है। इसकी वजह से बांग्लादेश के रिफ्यूजी कैंपों में भोजन और राशन में कमी आई है।
म्यांमार के रखाइन राज्य में सेना और एक विद्रोही गुट के बीच चल रही जंग ने हालात को और बदतर कर दिया है। रोहिंग्याओं के लिए म्यांमार लौटने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं है। 2017 में रोहिंग्याओं पर नरसंहार के आरोपों का सामना कर रही म्यांमार की सेना ही अभी वहां सत्ता में है। जो रोहिंग्या अभी भी म्यांमार में रह रहे हैं, उन्हें नजरबंदी शिविरों में कड़ी पाबंदियों के बीच रखा गया है।
दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता
यह समुद्री रास्ता रोहिंग्याओं के लिए मौत का कुआं बन चुका है, जहां पहले भी बच्चों और गर्भवती महिलाओं सहित हजारों लोगों की जान जा चुकी है। UNHCR के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2025 में 6,500 से अधिक रोहिंग्याओं ने समुद्र के रास्ते भागने की कोशिश की थी।
इस दौरान करीब 900 लोगों को मृत या लापता घोषित किया गया। यह रोहिंग्याओं की समुद्री यात्राओं के रिकॉर्ड में सबसे घातक साल था। एजेंसी का कहना है कि यह रूट अब दुनिया में शरणार्थियों या प्रवासियों के लिए सबसे ज्यादा मृत्यु दर वाला समुद्री रास्ता बन गया है।
मानवाधिकार समूहों ने क्षेत्रीय समुद्री अधिकारियों पर भी आरोप लगाया है कि वे समंदर में फंसी रोहिंग्या नावों को उनके हाल पर छोड़ देते हैं और मदद की गुहार का कोई जवाब नहीं देते। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वे बांग्लादेश में शरणार्थियों के लिए अपना समर्थन बढ़ाएं। साथ ही इस जानलेवा समुद्री रास्ते पर सर्च और रेस्क्यू अभियान तेज करने और तस्करी नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत पर जोर दिया है।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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