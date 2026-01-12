'आज हम तुम्हारा जन्मदिन नहीं मना पा रहे, क्योंकि...', प्रियंका गांधी के नाम रॉबर्ट वाड्रा का संदेश

संक्षेप: रॉबर्ट वाड्रा की फेसबुक पोस्ट में कहा गया, ‘यह साल काफी कुछ सिखाने वाला रहा है और मुझे तुम पर बेहद गर्व है। आज एक संसद सदस्य के रूप में तुम लोगों से जुड़े मुद्दों को दृढ़ता से, लेकिन पूरी गरिमा और शालीनता के साथ उठाती हो।’

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने सोमवार को अपनी पत्नी को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने प्रियंका की सांसद के रूप में उपलब्धियों को सराहा, खासकर लोगों के मुद्दों को मजबूती और दृढ़ता से उठाने की उनकी क्षमता की तारीफ की। साथ ही, उन्होंने प्रियंका की हमेशा बरकरार शालीनता, गरिमा और खूबसूरत मुस्कान की भी प्रशंसा की। फेसबुक पोस्ट के माध्यम से रॉबर्ट वाड्रा ने बताया कि इस बार प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर कोई उत्सव नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि वे किसी गंभीर हालत में बीमार व्यक्ति की देखभाल के लिए दूर हैं। उन्होंने लिखा कि प्रियंका ने हमेशा यह जाना है कि क्या वाकई महत्वपूर्ण है और उन्होंने कर्तव्य को उत्सव से लगातार ऊपर रखा है।

रॉबर्ट वाड्रा की फेसबुक पोस्ट में कहा गया, 'यह साल काफी कुछ सिखाने वाला रहा है और मुझे तुम पर बेहद गर्व है। आज एक संसद सदस्य के रूप में तुम लोगों से जुड़े मुद्दों को दृढ़ता से, लेकिन पूरी गरिमा और शालीनता के साथ उठाती हो। कई बार उस खूबसूरत मुस्कान के साथ भी। आज हम तुम्हारा जन्मदिन नहीं मना पा रहे हैं, क्योंकि तुम किसी गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति की सेवा में लगी हुई हो। तुमने हमेशा यह दिखाया है कि जिम्मेदारियां और मानवीय कर्तव्य किसी भी उत्सव से ऊपर होते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा साथ और सहारा उनके लिए संबल बनेगा। यही बात हमें तुम पर और भी गर्व महसूस कराती है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आने वाला वर्ष तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। अच्छे और कठिन- हर समय में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। खासकर आने वाले वर्षों में, जब हमारा बेटा - अब सगाई कर चुका है - अपने नए जीवन और परिवार की शुरुआत करने जा रहा है। सच में… ऐसा लगता है जैसे पूरा एक जीवन साथ बिताया हो।'