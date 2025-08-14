Robert Vadra backs Rahul Gandhi alleges ED and ECI are under pressure Vote Chori राहुल की मेहनत को समझें लोग, वरना भाजपा ऐसे ही... रॉबर्ट वाड्रा ने EC पर लगाए आरोप, India News in Hindi - Hindustan
Hindi NewsIndia NewsRobert Vadra backs Rahul Gandhi alleges ED and ECI are under pressure Vote Chori

राहुल की मेहनत को समझें लोग, वरना भाजपा ऐसे ही... रॉबर्ट वाड्रा ने EC पर लगाए आरोप

वाड्रा ने कहा कि राहुल और प्रियंका मेहनत कर रहे हैं। लोगों को जागरूक होना चाहिए। देश के नागरिकों को जागरूक होना चाहिए और उन्हें राहुल की मेहनत को समझना चाहिए और उन्होंने इसका सबूत भी दिया है। सबकुछ सामने है।

Amit Kumar भाषा, पंचकूलाThu, 14 Aug 2025 03:10 PM
राहुल गांधी के ‘‘वोट चोरी’’ के आरोपों के बीच उनके बहनोई और व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा ने बृहस्पतिवार को कहा कि लोगों को कांग्रेस नेता की मेहनत को समझना चाहिए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ‘‘गलत तरीके’’ से चुनाव जीतती रहेगी। वाड्रा ने हरियाणा के पंचकूला स्थित गुरुद्वारा नाडा साहिब में मत्था टेका और लंगर हॉल में स्वैच्छिक ‘सेवा’ की। उन्होंने लंगर भी ग्रहण किया।

बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश में शांति और आपसी भाईचारा होना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘मैं पूरे देश में धार्मिक यात्राएं करता हूं। मैं यहां आया और मत्था टेका।’’ उन्होंने कहा, ‘‘जैसा कि सभी जानते हैं, गलत हो रहा है जो सरकार (केंद्र) हर तरह से कर रही है। इसे रोकना चाहिए।’’

वाड्रा ने कहा, ‘‘राहुल और प्रियंका मेहनत कर रहे हैं। लोगों को जागरूक होना चाहिए। देश के नागरिकों को जागरूक होना चाहिए और उन्हें राहुल की मेहनत को समझना चाहिए और उन्होंने इसका सबूत भी दिया है। सबकुछ सामने है।’’

उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘मेरा मानना है कि अगर हम अब जागरूक नहीं हुए, तो यह सरकार (चुनाव) गलत तरीके से जीतती रहेगी, चलती रहेगी, लोगों को बांटेगी तथा उन्हें और मुश्किल में डालेगी।’’ कुछ दिन पहले, बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण और कथित ‘‘वोट चोरी’’ के खिलाफ राहुल सहित कई विपक्षी नेताओं ने दिल्ली में प्रदर्शन किया था।

राहुल गांधी ने तब कहा था कि निर्वाचन आयोग “चुप” है, जबकि सच्चाई पूरे देश के सामने है। इससे पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी पार्टी के शोध में कर्नाटक की एक विधानसभा सीट पर एक लाख से ज्यादा वोट फर्जी पाए गए। हरियाणा भूमि सौदे से जुड़े धन शोधन मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए वाद्रा ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है।

उन्होंने कहा, ‘‘देखिए, मैं 24 बार प्रवर्तन निदेशालय गया हूं। जो वे पूछ रहे हैं, यह मामला 20 साल पुराना है। उनके पास शुरू से सारी जानकारी है। मैंने सभी जवाब दिए हैं और मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। उन्हें सबूत दिखाना चाहिए। मैं देश में हूं और जब भी वे (ईडी) मुझे बुलाते हैं, मैं पहुंचता हूं। इससे अधिक स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘आगे जो भी होगा, हम देखेंगे। मैं सभी जवाब दे रहा हूं। डरने की जरूरत नहीं है और छुपाने के लिए कुछ नहीं है।’’ वाड्रा 2008 के हरियाणा भूमि सौदे से जुड़े धन शोधन मामले में ईडी के सामने अपना बयान दर्ज करा चुके हैं।

Robert Vadra Rahul Gandhi
