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एक टैटू ने कर दिया 15 करोड़ के लूट का खुलासा! पुलिस को यूट्यूबर की तलाश, गर्लफ्रेंड गिरफ्तार

By Rajat Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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पूछताछ के दौरान सुरेश और मीनाक्षी ने इस लूट की जाननकारी होने की बात भी मान ली है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, दोनों ने पैसों की कमी को इस वारदात की वजह बताया है। वहीं, निशांत की गर्लफ्रेंड मीनाक्षी ने पुलिस को बताया है कि इस पूरी लूट का प्लान निशांत ने ही बनाया था।

Madurai Tanishq heist
यूट्यूबर की गर्लफ्रेंड मीनाक्षी को गिरफ्तार किया है

तमिलनाडु के मदुरै में तनिष्क के नए शोरूम में हुई करीब 15 करोड़ रुपये की लूट के मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अब तक करीब 5 किलो सोने और हीरे के गहने बरामद किए हैं। हालांकि, इस लूट का मुख्य आरोपी और यूट्यूबर निशांत अभी भी फरार है। पुलिस ने उसके पिता सुरेश और गर्लफ्रेंड मीनाक्षी को गिरफ्तार किया है। दरअसल, कुछ दिन पहले मदुरै बाईपास रोड पर स्थित तनिष्क शोरूम में एक नकाबपोश लुटेरा घुसा था। वह रात के समय शोरूम से करीब 15 करोड़ रुपये के सोने और हीरे के गहने लेकर फरार हो गया था। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी।

टैटू ने खोली पोल

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्य आरोपी निशांत के शरीर पर बना टैटू इस मामले में अहम सुराग साबित हुआ। इसी की मदद से पुलिस आरोपियों तक पहुंची। लूट में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस ने चार स्पेशल टीमें बनाई थीं। इन टीमों की कार्रवाई के बाद निशांत के पिता सुरेश और उसकी गर्लफ्रेंड मीनाक्षी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक, सुरेश ने लूट के बाद चोरी किए गए गहनों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद की थी। इसी वजह से उसे इस मामले में आरोपी बनाया गया है। वहीं, मीनाक्षी ने कथित तौर पर लूट की घटना को अंजाम देने में निशांत की मदद की थी। उसने निशांत को अपनी स्कूटी दी, जिसका इस्तेमाल लूट के लिए किया गया।

पूछताछ के दौरान सुरेश और मीनाक्षी ने इस लूट की जाननकारी होने की बात भी मान ली है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, दोनों ने पैसों की कमी को इस वारदात की वजह बताया है। वहीं, निशांत की गर्लफ्रेंड मीनाक्षी ने पुलिस को बताया है कि इस पूरी लूट का प्लान निशांत ने ही बनाया था। हालांकि, पुलिस उसके बयान को पूरी तरह से सही नहीं मान रही है। पुलिस का कहना है कि जब तक मुख्य आरोपी निशांत को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ नहीं की जाती, तब तक किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा। फिलहाल, निशांत अभी भी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

तनिष्क शोरूम में कैसे हुई चोरी?

तनिष्क शोरूम में चोरी का खुलासा गुरुवार सुबह हुआ, जब कर्मचारी शोरूम पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि बिक्री के लिए रखे सोने और हीरे के गहने गायब हैं। इसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। मदुरै बाईपास रोड पर स्थित इस शोरूम का उद्घाटन 14 अक्टूबर को हुआ था। शुरुआती जांच में पता चला कि शोरूम में रखे करीब 30 प्रतिशत गहने चोरी हो चुके थे। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि चोर ने लिफ्ट के लिए बनी जगह के पास एक छेद के जरिए शोरूम में प्रवेश किया था। उस जगह पर निर्माण और लगाने का काम चल रहा था। वहीं, शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में एक व्यक्ति दिखाई दिया, जिसने सिर से पैर तक काले कपड़े पहन रखे थे और चेहरे पर मास्क लगा रखा था।

पुलिस को शक था कि चोरों ने बिल्डिंग में घुसने के लिए लिफ्ट लगाने के काम में इस्तेमाल की जा रही रस्सी का सहारा लिया था। इसी रस्सी की मदद से वे नीचे बने शोरूम तक पहुंचे होंगे। इसके अलावा, पुलिस ने बिल्डिंग के पीछे बने लोहे के ढांचे की भी जांच की। पुलिस को शक था कि चोरों ने अंदर घुसने के लिए इसका इस्तेमाल किया हो सकता है। तीन मंजिला इस शोरूम में उस समय कई तरह के काम चल रहे थे। इनमें लिफ्ट लगाना, पेंटिंग, बिजली की फिटिंग और पानी की पाइपलाइन से जुड़े काम शामिल थे। शोरूम की पहली मंजिल यानी ग्राउंड फ्लोर पर सोने और हीरे के गहने रखे गए थे। दूसरी मंजिल खाली थी, जबकि तीसरी मंजिल पर लॉकर लगाने का काम चल रहा था।

मामले में पुलिस को है इस बात का शक

आरोपियों की गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने इस लूट की जांच के लिए कई विशेष टीमें बनाई थीं। पुलिस शोरूम और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही थी। इसके साथ ही उन गाड़ियों की भी जांच की जा रही थी, जो चोरी के शक वाले समय यानी सुबह करीब 3 बजे उस इलाके से गुजरी थीं। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही थी कि कहीं इस वारदात में शोरूम का कोई अंदरूनी व्यक्ति तो शामिल नहीं था। इसके लिए हाल ही में शोरूम में आने वाले सभी लोगों की जानकारी जुटाई जा रही थी। इनमें पुराने कर्मचारी, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, सजावट का काम करने वाले लोग और शोकेस लगाने वाले कारीगर भी शामिल थे। पुलिस इन सभी लोगों की पहचान और उनके ठिकानों की जांच कर रही थी, ताकि चोरी में उनकी किसी भी तरह की भूमिका का पता लगाया जा सके।

Rajat Kumar

लेखक के बारे में

Rajat Kumar

रजत कुमार, बीते आठ सालों से पत्रकारिता कर रहा हूं। मैंने, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की है और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। अपने आठ साल के पत्रकारिता करियर में मैंने, प्रभात खबर, इंडिया टुडे और मनीकंट्रोल के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ काम किया है। फिलहाल, लाइव हिंदुस्तान के साथ अपने पत्रकारिता के सफर को आगे बढ़ा रहा हूं।

आम लोगों की कहानियां लिखना और उन्हें सुनाना बेहद पंसद है। बीते आठ सालों से ऐसी कई कहानियों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश जारी है। पत्रकारिता के इस सफर में दो लोकसभा चुनाव और पांच से अधिक विधानसभा चुनाव को कवर करने का भी मौका मिला है। चुनावी रिपोर्टिंग के साथ-साथ जनसरोकार से जुड़े मुद्दों की पत्रकाारिता भी जारी है। राजनीति, क्रिकेट, सिनेमा और इतिहास पसंदीदा विषय रहे हैं। इस विषयों पर लिखना- पढ़ना जारी है।

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