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'लुटेरी दुल्हन' से सावधान! 8 शादियां करके लाखों रुपये लूटे, 9वीं का प्लान कैसे हो गया फेल

May 06, 2026 12:08 am ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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जांच में पता चला कि यह महिला पहले आठ पुरुषों से शादी कर चुकी है और हर बार उन्हें लूटकर गायब हो जाती थी। हर शादी में महंगे गहने, घरेलू सामान और नकद राशि लेकर वह फरार हो जाती। इस बार नौवीं शादी में युवक ने सतर्कता बरती।

'लुटेरी दुल्हन' से सावधान! 8 शादियां करके लाखों रुपये लूटे, 9वीं का प्लान कैसे हो गया फेल

महाराष्ट्र के बीड जिले में एक बड़े फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, जहां महिला ने शादी के नाम पर कई पुरुषों को लूट लिया। इस महिला को लुटेरी दुल्हन के नाम से बुलाया जा रहा है। वह पहले ही 8 शादियां कर चुकी थी और हर बार पति से लाखों रुपये ठग लिए। 9वीं शादी ने उसके इस खेल को सबके सामने ला दिया। बीड के उमापुर गांव के एक युवक को इस रैकेट के एजेंटों ने शादी के जाल में फंसाया। शादी के बाद जब उसकी संदिग्ध गतिविधियां सामने आईं तो पूरा मामला खुल गया। पुलिस अब इस गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश कर रही है।

रैकेट के सदस्यों ने युवक को आकर्षक प्रस्ताव देकर फंसाया। शादी के बहाने लाखों रुपये एजेंटों और दुल्हन ने वसूले। शादी के कुछ समय बाद ही पति को दुल्हन के व्यवहार पर शक हुआ। जांच में पता चला कि यह महिला पहले आठ पुरुषों से शादी कर चुकी है और हर बार उन्हें लूटकर गायब हो जाती थी। हर शादी में महंगे गहने, घरेलू सामान और नकद राशि लेकर वह फरार हो जाती। इस बार नौवीं शादी में युवक ने सतर्कता बरती और पुलिस से संपर्क किया। इस घटना से पता चलता है कि ऐसे रैकेट कैसे व्यवस्थित तरीके से काम करते हैं और निर्दोष लोगों को निशाना बनाते हैं।

पीड़ित की शिकायत और पुलिस कार्रवाई

पीड़ित युवक ने मामले की जानकारी बीड के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को दी। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर तुरंत जांच शुरू कर दी। महिला और उसके साथियों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस की टीम महिला के पिछले 8 विवाहों के रिकॉर्ड की जांच कर रही है ताकि अन्य पीड़ितों को भी न्याय मिल सके। गिरोह के अन्य सदस्यों की धरपकड़ के लिए छापेमारी जारी है।

सोशल मीडिया पर भी इस मामले की खूब चर्चा हो रही है। इंटरनेट यूजर्स परिवारों को मैट्रिमोनियल साइट्स, एजेंटों और अजनबियों पर पूरी जांच करने की सलाह दे रहे हैं। पुलिस का कहना है कि ऐसे रैकेट में कई लोग शामिल होते हैं जो फर्जी दस्तावेज और पहचान का इस्तेमाल करते हैं। बीड पुलिस की इस कार्रवाई से अन्य जिलों में भी जागरूकता बढ़ेगी। यह घटना दिखाती है कि अपराधी कितने चालाक तरीके अपनाते हैं, लेकिन सतर्कता और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से उन्हें रोका जा सकता है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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