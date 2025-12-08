Hindustan Hindi News
Road to be named after Donald Trump in Hyderabad, Telangana announces Chief Minister Revanth Reddy
भारत में डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रोड, इस राज्य सरकार ने लिया फैसला; क्या है पूरा मामला

तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने हैदराबाद की एक सड़क का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस साल की शुरुआत में ही शहर की मुख्य सड़कों के नाम वैश्विक कंपनियों के नाम पर रखने का प्रस्ताव दिया था।

Dec 08, 2025 07:08 am ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
Donald Trump: तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राजधानी हैदराबाद में कुछ बदलाव करने का फैसला लिया है। इसमें उन्होंने शहर में स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास से गुजरने वाली रोड का नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखने का ऐलान किया है। इसके अलावा एक सड़क का नाम भारत के दिग्गज उद्योगपति दिवंगत रतन टाटा के नाम पर भी रखा जाएगा। राज्य सरकार के मुताबिक इस फैसले के बारे में अभी तक आधिकारिक रूप से सूचित नहीं किया गया है। जल्दी ही विदेश मंत्रालय और अमेरिकी दूतावास को पत्र लिखकर इसके बारे में सूचित किया जाएगा।

इस पूरे मामले पर राज्य सरकार की तरफ से जारी विज्ञप्ति में कई और बदलावों का भी ऐलान किया गया। इसमें गूगल और गूगल मैप्स के योगदान का सम्मान करने के लिए हैदराबाद के फाइनेंशियर डिस्ट्रिक्ट की एक प्रमुख सड़क का नाम गूगल स्ट्रीट रखा जाएगा। यह सड़क गूगल के उस आगामी कैंपस के पास होगी, जो कि अमेरिका के बाहर कंपनी का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर बनने जा रहा है।

इसके अलावा आईटी सेक्टर की मुख्य कंपनी विप्रो और माइक्रोसॉफ्ट को भी शहर की भौगोलिक संरचना में पहचान दी जाएगी। विज्ञप्ति के मुताबिक शहर में विप्रो जंक्शन और माइक्रोसॉफ्ट रोड को स्थापित किया जाएगा।

गौरतलब है कि इस प्रयोग की शुरुआत की घोषणा इस वर्ष की शुरुआत में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कर दी थी। दिल्ली में आयोजित यूएस-इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम में अपनी बात रखते हुए उन्होंने हैदराबाद की प्रमुख सड़कों के नाम वैश्विक कंपनियों के नाम पर रखने का प्रस्ताव दिया था।राज्य सरकार का यह अनूठा प्रयास वैश्विक कंपनियों का ध्यान आकर्षण करने का कारण बन सकता है।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
