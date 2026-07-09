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मेरा सोना ले लो… जाने दो, बीवी की रोते-रोते गुहार; फिर भी पति और बच्चे के साथ हाईवे पर खौफनाक कांड

By Devendra Kasyap
लाइव हिन्दुस्तान
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बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे पर रोड रेज का खौफनाक मामला सामने आया है, जहां बदमाशों के गिरोह ने एक परिवार पर हमला कर दिया और मारपीट की। डैशकैम में कैद हुई घटना के बाद पुलिस ऐक्शन में आई और तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

मेरा सोना ले लो… जाने दो, बीवी की रोते-रोते गुहार; फिर भी पति और बच्चे के साथ हाईवे पर खौफनाक कांड

बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे पर रोड रेज का एक बेहद दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक युवक, उसकी पत्नी और 10 महीने का मासूम बच्चा कार से यात्रा कर रहे थे। अचानक बदमाशों के एक गिरोह ने उन्हें रोककर बेरहमी से पीटा। महिला ने हाथ जोड़कर गुहार लगाई कि मेरा सोना ले लो, जो चाहो ले लो, लेकिन हमें जाने दो, लेकिन हमलावरों ने एक न सुनी और हमला जारी रखा। इस घटने के बाद पीड़ित परिवार अभी भी सदमे है, और इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है।

रविवार रात की घटना

पुलिस के अनुसार, यह घटना रविवार रात करीब 10:30 बजे मांड्या जिले के मद्दुर के पास हुई। पीड़ित परिवार के पीछे चल रही एक कार के डैशकैम में पूरा कांड कैद हो गया, जिससे हमलावरों की पहचान आसान हुई। पीड़ित सागर ने सोमवार को थाने में शिकायत दर्ज कराई, इसके बाद पुलिस ऐक्शन में आई। अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अन्य की तलाश जारी है।

एनडीटीवी से बात करते हुए पीड़ित सागर कुमार ने बताया कि हाईवे पर करीब 9 लोगों ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने मुझे, मेरी पत्नी और 10 महीने के बच्चे को भी नहीं बख्शा। मेरी पत्नी ने रोते हुए उनसे विनती की, हाथ जोड़े, सोना-चांदी देने की पेशकश की, लेकिन वे नहीं माने।

वीडियो फुटेज में क्या है?

दरअसल, वीडियो फुटेज में साफ दिख रहा है कि हमलावरों ने सागर की कार को बीच हाईवे पर रोक लिया, उन्हें घसीटकर बाहर निकाला और सड़क पर बुरी तरह पीटा। पत्नी पति को बचाने के लिए बाहर निकली, जबकि दूसरी गाड़ी से एक व्यक्ति बीच-बचाव करने की कोशिश करता दिखा, लेकिन हमला थम नहीं सका। सागर ने कहा कि हम खुशकिस्मत थे कि पूरी घटना वीडियो में कैद हो गई। लेकिन सोचिए, हाईवे पर बिना किसी सबूत वाली ऐसी कितनी घटनाएं रोज होती होंगी, जिनमें पीड़ितों को न्याय तक नहीं मिल पाता।

गाड़ी से टक्कर के बाद घटना

पुलिस जांच में पता चला कि सागर की कार का दूसरी गाड़ी से हल्का टकराव हुआ, जिसके बाद बहस बढ़ गई और देखते ही देखते उन लोगों ने हमला बोल दिया। फिलहाल तीन लोग पुलिस हिरासत में हैं और अन्य लोगों की तलाश जारी है। हालांकि पीड़िता ने सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कहा कि नेशनल हाईवे पर सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं, निगरानी कमजोर है। ऐसे में अपराधी आसानी से भाग जाते हैं। हमें इस ट्रॉमा से गुजरना पड़ा है।

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Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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