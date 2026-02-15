Hindustan Hindi News
पहलगाम हमले के बाद भी खेले थे, ढोंग क्यों करते हो; भारत-पाकिस्तान मैच पर मनोज झा

Feb 15, 2026 02:37 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच हाई-वोल्टेज मुकाबला आज शाम कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाना है। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान की ओर से मैच बॉयकॉट की धमकी आई थी, जो वापस ले ली गई।

टी-20 विश्व कप में भारत-पाकिस्तान के आगामी मैच को लेकर RJD सांसद मनोज झा ने तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि हमने एक बहुत ही फनी सिचुएशन क्रिएट कर ली है। अगर कोई चिंता है तो फैसला साफ होना चाहिए - खेलें या न खेलें। वे खेलेंगे और मीडिया का फोकस सिर्फ इस पर रहेगा कि दोनों टीम के कप्तान हाथ मिलाते हैं या नहीं। क्या यह मजाक नहीं है? क्या यह एक बड़े देश भारत की इमेज को छोटा करने की कोशिश नहीं है? उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि इसमें अरबों रुपये इन्वॉल्व हैं। पहलगाम अटैक के तुरंत बाद भी मैच खेले गए थे। इसलिए या तो खेलें या न खेलें। साफ फैसला होना चाहिए। ढोंग रचकर दोनों नैरेटिव को सेट किया जा रहा है।

यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच हाई-वोल्टेज मुकाबला आज शाम कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाना है। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान की ओर से मैच बॉयकॉट की धमकी आई थी, जो ICC और अन्य देशों के दबाव में वापस ले ली गई। राजनीतिक तनाव के बावजूद क्रिकेट मैच होने जा रहा है, लेकिन हैंडशेक और पोस्ट-मैच बिहेवियर पर बहस छिड़ गई है। मनोज झा ने इसे हाइपोक्रिसी करार दिया। उन्होंने कहा कि बड़े देश की इमेज को इस तरह की छोटी-छोटी चीजों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। उन्होंने क्रिकेट को राजनीति से अलग रखने की बजाय स्पष्ट रुख अपनाने की वकालत की।

सरकार और क्रिकेट बोर्ड पर सवाल

टी-20 विश्व कप में भारत-पाकिस्तान मैच हमेशा से सबसे ज्यादा व्यूअरशिप वाला होता है, जिसमें अरबों रुपये का कमर्शियल वैल्यू जुड़ा होता है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच बाइलेटरल सीरीज नहीं खेली गई हैं, लेकिन ICC इवेंट्स में न्यूट्रल वेन्यू पर मुकाबले होते रहे हैं। पहलगाम जैसे आतंकी हमलों के बाद भी मैच खेले जाने का जिक्र मनोज झा ने किया। उन्होंने सरकार और क्रिकेट बोर्ड पर सवाल उठाए हैं कि सुरक्षा चिंताओं के बावजूद मैच क्यों खेले जाते हैं, लेकिन फिर भी छोटी-छोटी बातों पर ड्रामा क्रिएट किया जाता है। उनका कहना है कि या तो पूरी तरह से मैच से दूर रहें या फिर बिना किसी बहाने के खेलें।

शाम के मुकाबले का बेसब्री से इंतजार

फिलहाल, खेत्तारमा रोड भारतीय और पाकिस्तानी जर्सी, टोपी, झंडे बेचने वाले स्थानीय विक्रेताओं से भरी हुई है। युवा टैटू बनाने के लिए स्याही लेकर घूम रहे हैं। यहां अस्थायी स्टॉल भी लगे हैं जो चिलचिलाती धूप में कतार में खड़े प्रशंसकों को नींबू पानी, फलों का रस और नारियल पानी दे रहे हैं। क्रिकेटर भी इसे महसूस करते हैं। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने इसे बखूबी बयां किया है। उन्होंने कहा, 'मैंने श्रीलंका के कम से कम चार पांच दौरे किए हैं। मैंने सबसे अच्छे लोगों को यहीं देखा है। वे बहुत अच्छे लोग हैं और उनका आतिथ्य सत्कार बहुत बढ़िया है। इसलिए हम यहां के माहौल का आनंद ले रहे हैं।'

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
