दरभंगा से RJD के अनिल झा जीते, कर्नाटक में दूध 8 रुपये महंगा; पढ़ें शाम की बड़ी खबरें
बिहार में दरभंगा स्नातक सीट पर RJD के अनिल झा ने BJP के सर्वेश कुमार सिंह को 450 वोट के छोटे अंतर से हरा दिया। कर्नाटक सरकार ने किसानों की मदद के नाम पर दूध की कीमत 1 नवंबर से 8 रुपये प्रति लीटर बढ़ाने का फैसला किया है।
Top News Today: बिहार में दरभंगा स्नातक सीट का नतीजा सामने आ गया है। RJD के अनिल झा ने BJP के सर्वेश कुमार सिंह को 450 वोट के छोटे अंतर से हरा दिया। वहीं, कर्नाटक में किसानों की मदद के नाम पर दूध महंगा होने वाला है। सरकार ने 1 नवंबर से दूध की कीमत 8 रुपये प्रति लीटर बढ़ाने का फैसला किया है। दूसरी ओर महाभारत फेम पुनीत इस्सर ने नसीरुद्दीन शाह के हालिया बयानों पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि नसीरुद्दीन चुनिंदा मुद्दों पर बोलते हैं। पढ़ें शाम की बड़ी खबरें...
दरभंगा से RJD के अनिल झा जीते, BJP के सर्वेश सिंह को हराया
बिहार विधान परिषद की दरभंगा स्नातक सीट पर RJD के अनिल झा ने BJP के मौजूदा MLC सर्वेश कुमार सिंह को 450 वोट के छोटे अंतर से हरा दिया। मतगणना के ज्यादातर समय सर्वेश आगे रहे, लेकिन आखिरी राउंड में जब तीसरे नंबर पर रहे जन सुराज के इम्तियाज के वोट दोनों के बीच बंटे, तो अनिल झा आगे निकल गए। सर्वेश आखिरी तीन उम्मीदवारों में 1046 वोट से आगे थे, लेकिन दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती में हार गए। 2020 में सर्वेश भाजपा छोड़कर निर्दलीय लड़े थे और जेडीयू के दिलीप चौधरी को हराकर पहली बार MLC बने थे। आठ सीटों में सात के नतीजे पहले ही आ चुके थे। इम्तियाज तीसरे और छात्र नेता दिलीप कुमार चौथे स्थान पर रहे। पढ़ें पूरी खबर...
कर्नाटक में दूध 8 रुपये महंगा
कर्नाटक में दूध की कीमत 1 नवंबर से 8 रुपये प्रति लीटर बढ़ जाएगी। डीके शिवकुमार की कैबिनेट ने गुरुवार को यह फैसला लिया। सरकार का कहना है कि सूखा और अन्य परेशानियों की वजह से किसानों की मदद के लिए यह कदम उठाया गया है। बढ़े 8 रुपये में से 7 रुपये किसानों को मिलेंगे और 1 रुपये सहकारी समितियों को। मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने बताया कि किसानों और सहकारी समितियां लंबे समय से कीमत बढ़ाने की मांग कर रही थीं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संकट को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है। पढ़ें पूरी खबर...
कानपुर में ब्लास्ट की धमकी वाला मैसेज भेजने वाला दिमागी बीमार निकला
कानपुर में पुलिस कमिश्नर को 'योगी कब आएंगे, ब्लास्ट करना है' वाला मैसेज भेजने वाला आरोपी पकड़ा गया। जांच में वह मानसिक रूप से बीमार निकला, इसलिए पुलिस ने उसे छोड़ दिया और चेतावनी दी। आरोपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिठूर कार्यक्रम से पहले वॉटसएप मैसेज भेजे थे। मैसेज में पूछा गया था कि योगी कितने बजे आएंगे और बम लगाना है। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल के नंबर पर ये मैसेज आए थे। मैसेज के बाद पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई थी। पढ़ें पूरी खबर...
करवा चौथ पर चांद निकलने का समय
करवा चौथ पर चांद हर जगह एक समय पर नहीं निकलेगा। पूर्वी भारत के शहरों में चांद जल्दी दिखेगा, जबकि पश्चिमी और दक्षिणी भारत के कुछ शहरों में इंतजार ज्यादा करना पड़ सकता है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और द्वारका सहित अपने शहर में चांद कितने बजे निकलेगा, यह पहले से जान लें। महिलाएं दिनभर व्रत रखने के बाद चांद देखकर व्रत खोलती हैं। पढ़ें पूरी खबर...
नसीरुद्दीन शाह पर भड़के पुनीत इस्सर
महाभारत में दुर्योधन का रोल निभाने वाले पुनीत इस्सर ने नसीरुद्दीन शाह के हालिया बयानों पर नाराजगी जताई। पुनीत ने कहा कि नसीरुद्दीन उनके सीनियर और शिक्षक रहे हैं और अच्छे कलाकार हैं, लेकिन वे चुनिंदा मुद्दों पर बोलते हैं। उन्होंने कहा कि नसीरुद्दीन भारत और दुनिया के कई मुद्दों पर चुप रहते हैं और सिर्फ एकतरफा, वामपंथी और नक्सल-समर्थक बातों को चुनते हैं। JNU के छात्रों और टुकड़े-टुकड़े गैंग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अपनी बात रखते समय चुनिंदा नहीं होना चाहिए। पढ़ें पूरी खबर...
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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