दरभंगा से RJD के अनिल झा जीते, कर्नाटक में दूध 8 रुपये महंगा; पढ़ें शाम की बड़ी खबरें

बिहार में दरभंगा स्नातक सीट पर RJD के अनिल झा ने BJP के सर्वेश कुमार सिंह को 450 वोट के छोटे अंतर से हरा दिया। कर्नाटक सरकार ने किसानों की मदद के नाम पर दूध की कीमत 1 नवंबर से 8 रुपये प्रति लीटर बढ़ाने का फैसला किया है।

Top News Today: बिहार में दरभंगा स्नातक सीट का नतीजा सामने आ गया है। RJD के अनिल झा ने BJP के सर्वेश कुमार सिंह को 450 वोट के छोटे अंतर से हरा दिया। वहीं, कर्नाटक में किसानों की मदद के नाम पर दूध महंगा होने वाला है। सरकार ने 1 नवंबर से दूध की कीमत 8 रुपये प्रति लीटर बढ़ाने का फैसला किया है। दूसरी ओर महाभारत फेम पुनीत इस्सर ने नसीरुद्दीन शाह के हालिया बयानों पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि नसीरुद्दीन चुनिंदा मुद्दों पर बोलते हैं। पढ़ें शाम की बड़ी खबरें...

दरभंगा से RJD के अनिल झा जीते, BJP के सर्वेश सिंह को हराया बिहार विधान परिषद की दरभंगा स्नातक सीट पर RJD के अनिल झा ने BJP के मौजूदा MLC सर्वेश कुमार सिंह को 450 वोट के छोटे अंतर से हरा दिया। मतगणना के ज्यादातर समय सर्वेश आगे रहे, लेकिन आखिरी राउंड में जब तीसरे नंबर पर रहे जन सुराज के इम्तियाज के वोट दोनों के बीच बंटे, तो अनिल झा आगे निकल गए। सर्वेश आखिरी तीन उम्मीदवारों में 1046 वोट से आगे थे, लेकिन दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती में हार गए। 2020 में सर्वेश भाजपा छोड़कर निर्दलीय लड़े थे और जेडीयू के दिलीप चौधरी को हराकर पहली बार MLC बने थे। आठ सीटों में सात के नतीजे पहले ही आ चुके थे। इम्तियाज तीसरे और छात्र नेता दिलीप कुमार चौथे स्थान पर रहे। पढ़ें पूरी खबर...

कर्नाटक में दूध 8 रुपये महंगा कर्नाटक में दूध की कीमत 1 नवंबर से 8 रुपये प्रति लीटर बढ़ जाएगी। डीके शिवकुमार की कैबिनेट ने गुरुवार को यह फैसला लिया। सरकार का कहना है कि सूखा और अन्य परेशानियों की वजह से किसानों की मदद के लिए यह कदम उठाया गया है। बढ़े 8 रुपये में से 7 रुपये किसानों को मिलेंगे और 1 रुपये सहकारी समितियों को। मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने बताया कि किसानों और सहकारी समितियां लंबे समय से कीमत बढ़ाने की मांग कर रही थीं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संकट को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है। पढ़ें पूरी खबर...

करवा चौथ पर चांद निकलने का समय करवा चौथ पर चांद हर जगह एक समय पर नहीं निकलेगा। पूर्वी भारत के शहरों में चांद जल्दी दिखेगा, जबकि पश्चिमी और दक्षिणी भारत के कुछ शहरों में इंतजार ज्यादा करना पड़ सकता है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और द्वारका सहित अपने शहर में चांद कितने बजे निकलेगा, यह पहले से जान लें। महिलाएं दिनभर व्रत रखने के बाद चांद देखकर व्रत खोलती हैं। पढ़ें पूरी खबर...