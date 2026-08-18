ऋतब्रत बनर्जी रहेंगे नेता विपक्ष, कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता गुट को झटका
यह पूरा विवाद विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) रथीन बोस के उस फैसले से जुड़ा है, जिसके तहत उन्होंने ऋतब्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया था।
पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता (LoP) के पद को लेकर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर चल रही कानूनी और राजनीतिक खींचतान में कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने बड़ा अंतरिम आदेश दिया है। अदालत ने निर्णय लिया है कि टीएमसी के ऋतब्रत बनर्जी तब तक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर बने रहेंगे, जब तक कि सिंगल बेंच दो महीने के भीतर इस मामले पर अपना अंतिम फैसला नहीं सुना देती।
जस्टिस शंपा सरकार और जस्टिस अजय कुमार गुप्ता की पीठ ने समाचार एजेंसी पीटीआई (PTI) की रिपोर्ट के अनुसार यह अंतरिम आदेश पारित किया।
क्या है पूरा मामला और क्यों बढ़ा विवाद?
यह पूरा विवाद विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) रथीन बोस के उस फैसले से जुड़ा है, जिसके तहत उन्होंने ऋतब्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया था।
तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और ममता बनर्जी खेमे के दिग्गज नेता शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने अपने नाम की अनदेखी करने और ऋतब्रत बनर्जी की नियुक्ति के स्पीकर के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
इससे पहले 18 जून को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने स्पीकर के फैसले पर तुरंत कोई अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
सिंगल बेंच से राहत न मिलने पर शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने डिवीजन बेंच में अपील दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अब सिंगल बेंच को दो महीने के भीतर पूरे मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया है।
अदालत के निर्देश के क्या मायने हैं?
डिवीजन बेंच के इस आदेश का सीधा मतलब यह है कि फिलहाल ऋतब्रत बनर्जी बिना किसी रुकावट के विधानसभा में विपक्ष के नेता की संवैधानिक जिम्मेदारियां संभालते रहेंगे।
हालांकि, उनकी कुर्सी बनी रहेगी या नहीं, इसका अंतिम फैसला अगले दो महीनों के भीतर सिंगल बेंच की विस्तृत सुनवाई और आने वाले फैसले पर निर्भर करेगा।