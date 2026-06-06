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टीएमसी में अभी और होगी बगावत, ऋतब्रत का बड़ा दावा; एक बड़ा खुलासा भी किया

Deepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
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टीमएसी से निष्कासित विधायक ऋतब्रत बनर्जी ने शनिवार को टीएमसी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने इस बात के भी संकेत दिए कि कई अन्य नेता भी आने वाले दिनों में पार्टी से बगावत कर सकते हैं।

टीएमसी में अभी और होगी बगावत, ऋतब्रत का बड़ा दावा; एक बड़ा खुलासा भी किया

टीमएसी से निष्कासित विधायक ऋतब्रत बनर्जी ने शनिवार को टीएमसी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने इस बात के भी संकेत दिए कि कई अन्य नेता भी आने वाले दिनों में पार्टी से बगावत कर सकते हैं। ऋतब्रत ने टीएमसी में मची उठापटक के लिए ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आगे यह भी कहाकि फिलहाल 61 विधायक हमारे साथ हैं। आने वाले समय में बागियों की संख्या में और इजाफा होगा और कुछ अन्य लोग भी हमारे साथ आ सकते हैं।

ममता बनर्जी की पार्टी के लिए बड़ी चुनौती
ऋतब्रत बनर्जी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पार्टी के 80 में से 60 विधायकों ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनके नाम पर मुहर लगाई है। फिलहाल यह मामला ममता बनर्जी की पार्टी के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। न्यूज 18 के मुताबिक ऋतब्रत ने ममता बनर्जी की आलोचना करने से परहेज किया। लेकिन उन्होंने उनके भतीजे अभिषेक को पार्टी के भीतर विद्रोह के लिए वजह बताया। उन्होंने कहाकि हालिया विधानसभा चुनाव में टीएमसी की करारी हार हुई थी। लेकिन ममता बनर्जी के कालीघाट आवास पर छह मई को बुलाई गई बैठक में अभिषेक बनर्जी को स्टैंडिंग ओवेशन देने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया।

हम मजबूर थे
ऋतब्रत ने बताया कि इस बैठक में कहा गया कि टीएमसी यह चुनाव हारी नहीं है। वहीं, सभी से अभिषेक बनर्जी को स्टैंडिंग ओवेशन देने को कहा गया। उन्होंने कहाकि हम पूछ सकते थे कि आप कहां थे? लेकिन हमारे अंदर इतना साहस या क्षमता नहीं थी कि हम ऐसा कर पाएं। मजबूरी में मैं भी खड़ा हुआ, लेकिन यह दिल दिया गया स्टैंडिंग ओवेशन नहीं था। ऋतब्रत ने आरोप लगाया कि टीएमसी विधायकों से एक लेटर पर साइन करने के लिए कहा गया, जिससे साबित हो कि वह 6 मई को बैठक में मौजूद थे। इस अटेंडेंस रिकॉर्ड में उन सांसदों के भी नाम शामिल थे, जो इस दौरान मौजूद नहीं थे।

मामले में नया मोड़
बता दें कि तृणमूल कांग्रेस विधायक दल के नेतृत्व को लेकर चल रही लड़ाई में शनिवार को उस वक्त एक नया मोड़ आया जब पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर हुई पार्टी विधायकों की दो बैठकों से जुड़े कथित दस्तावेज सोशल मीडिया पर सामने आए। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत बनर्जी ने उनकी प्रामाणिकता पर सवाल उठाए। ये दस्तावेज छह मई और 19 मई को हुई बैठकों से संबंधित बताए जा रहे हैं। वर्ष 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल की हार के बाद सदन में विपक्षी नेतृत्व पर नियंत्रण को लेकर संघर्ष तेज हो गया है। दस्तावेजों के अनुसार, छह मई को 30बी हरीश चटर्जी स्ट्रीट स्थित ममता बनर्जी के आवास पर हुई बैठक में 67 विधायक शामिल हुए थे। रिकॉर्ड में विधायकों के हस्ताक्षर, उनके निर्वाचन क्षेत्रों के नाम और तारीख दर्ज हैं।

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ताजा विवाद ने विधानसभा चुनाव में हार के बाद तृणमूल में पैदा हुई गहरी फूट को और बढ़ा दिया है, जहां दोनों गुट एक-दूसरे की वैधता को चुनौती दे रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा रिताब्रता बनर्जी को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दिए जाने के फैसले को लेकर ममता बनर्जी खेमे ने पहले ही कानूनी और राजनीतिक चुनौती दी है, जबकि जाली हस्ताक्षरों के आरोपों ने मामले में एक और जांच की राह खोल दी है।

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लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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