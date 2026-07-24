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CJP प्रोटेस्ट से जंतर मंतर पर बीमारी फैलने का खतरा, हसीना के कॉल से बांग्लादेश में बवाल; टॉप-5 न्यूज

By Upendra Thapak
लाइव हिन्दुस्तान
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केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे छात्रों को एक बड़ा झटका लग सकता है। डॉक्टरों ने आशंका जताई है कि गर्मी और बढ़ती भीड़ की वजह से जंतर मंतर पर वायरल बुखार फैलने की आशंका बढ़ गई है। लोगों को आने वाले समय में परेशानी हो सकती है।

JANTAR MANTAR CJP
जंतर मंतर

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर बैठे छात्रों के लिए एक परेशान करने वाली खबर सामने आई है। डॉक्टरों का कहना है कि भारी भीड़ और भीषण गर्मी के साथ उमस की वजह से जंतर मंतर पर वायरल इन्फेक्शन फैलने की आशंका बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर शेख हसीना के समय से बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को को अपना पद छोड़ना पड़ा है। कुछ दिनों पहले उनके और अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच हुए फोन कॉल की वजह से बवाल हो गया था।

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जंतर मंतर पर बीमारी फैलने की आशंका

शिक्षा मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों को परेशान करने वाली खबर सामने आई है। डॉक्टरों की तरफ से कहा जा रहा है कि दिल्ली के भीषण गर्मी वाले मौसम में जंतर मंतर पर भारी भीड़ इकट्ठा हो रही है। इसकी वजह से वहां वायरल इन्फेक्शन जैसे बुखार, सिर दर्द और पानी की कमी जैसी बीमारियां फैल सकती हैं। बता दें, पिछले कुछ दिनों से जंतर मंतर पर भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं और लगातार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हैं। पढ़ें पूरी खबर...

बांग्लादेश में राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने गंवाया पद

बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शेख हसीना के सहयोगी रहे शहाबुद्दीन ने छात्र आंदोलन के दौरान देश का नेतृत्व किया था। इसके साथ ही उन्होंने मोहम्मद युनूस सरकार के दौरान भी खुलकर अपना पक्ष रखा था। हाल ही में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ फोन कॉल पर बात करने की वजह से काफी बवाल मचा हुआ था। इसके बाद उन्होंने अपना कार्यकाल खत्म होने के दो साल पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया है। पढ़ें पूरी खबर...

थलपति विजय के मंत्री ने नीट को लेकर केंद्र को घेरा

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर घिरी सरकार को थलपति विजय की तरफ से भी हमले का सामना करना पड़ा है। टीवीके सरकार में मंत्री अरुणराजू ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर सरकार मेडीकल एग्जाम को केंद्रीय स्तर पर करवाने की जिद क्यों पकड़े हुए है। उन्होंने दावा किया कि नीट पेपर लीक जैसी घटनाएं केवल इसलिए होती हैं क्योंकि लाखों बच्चों के लिए एक साथ पेपर आयोजित करवाना पड़ता है, जो कि संभव नहीं होता है। उन्होंने एक बार फिर से अपनी मांग रखते हुए कहा कि सरकार को नीट को राज्यों को सौंप देना चाहिए। पढ़ें पूरी खबर...

बिहार में अपनी ही सरकार पर भड़के दो विधायक, भूमिहार ब्राह्मण शब्द का मामला

बिहार में भूमिहार ब्राह्मण शब्द एक बार फिर से तूल पकड़ रहा है। शुक्रवार को विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान राज्य सरकार की तरफ कहा गया कि भूमिहार ब्राह्मण की जाति को अब केवल भूमिहार लिखा जाएगा। इस फैसले के बाद भाजपा के दो विधायकों ने अपनी ही सरकार को घेरना शुरू कर दिया। भाजपा विधायक जीवेश मिश्रा ने इस मामले पर डिप्टी सीएम को घेर लिया, जबकि विशाल प्रशांत ने कहा कि अगर ऐसा ही करना है तो फिर भूमिहारों को दलित वर्ग में डाल दिया जाना चाहिए। पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में कार पर गिरी चट्टान, 13 लोगों की मौत

हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में कार में सवालर 15 लोगों में से 13 की मौत हो गई है। जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना क्रम उस वक्त सामने आया, जब कढूनाला-राहौली के पास पहाड़ी से अचानक एक बड़ी चट्टान नीचे जा रही गाड़ी पर आ गिरी। इस घटना में 13 की तत्काल ही मौत हो गई। पढ़ें पूरी खबर…

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Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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