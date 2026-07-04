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दूसरी महिला के साथ होटल में रुकता था पति, पत्नी ने मांगी जानकारी तो SC पहुंचा; क्या आया फैसला

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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दिल्ली हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को सही ठहराया था, जिसमें पति के होटल में ठहरने के रिजर्वेशन विवरण और कॉल डिटेल रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए गए थे।

दूसरी महिला के साथ होटल में रुकता था पति, पत्नी ने मांगी जानकारी तो SC पहुंचा; क्या आया फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए साफ किया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाले निजता के अधिकार (Right to Privacy) का इस्तेमाल कोई व्यक्ति अपने जीवनसाथी से अपने मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और होटल में रुकने की जानकारी छिपाने के लिए नहीं कर सकता है। विशेषकर तब जब मामला व्यभिचार साबित करने से जुड़ा हो। देश की सर्वोच्च अदालत ने उस व्यक्ति की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया, जिसने दावा किया था कि अदालत में ऐसी जानकारियां सार्वजनिक करना उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

जस्टिस मनमोहन और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि निजता का अधिकार असीमित या पूर्ण नहीं है। सार्वजनिक और न्याय के हित में इस पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट की ही एक संविधान पीठ के पुराने आदेश का हवाला दिया था, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि विवाह से इतर सहमति से बनाए गए यौन संबंधों को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण नहीं दिया जा सकता।

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को सही ठहराया था, जिसमें पति के होटल में ठहरने के रिजर्वेशन विवरण और कॉल डिटेल रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए गए थे। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था, "भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार आवश्यक रूप से उचित प्रतिबंधों के अधीन है, खासकर तब जब ये प्रतिबंध जनहित में हों। हिंदू विवाह अधिनियम स्पष्ट रूप से व्यभिचार को तलाक के आधार के रूप में मान्यता देता है। इसलिए, यह बिल्कुल भी जनहित में नहीं होगा कि अदालत निजता के अधिकार की आड़ में किसी ऐसे विवाहित पुरुष की मदद करे, जिस पर अपनी शादी के अस्तित्व में रहते हुए बाहर किसी अन्य महिला से यौन संबंध बनाने का आरोप हो।"

हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ पति ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के फैसले में कोई कानूनी खामी नहीं पाई और व्यक्ति की अपील को खारिज कर दिया।

क्या है पूरा मामला?

यह कानूनी विवाद 1998 में शादी के बंधन में बंधे एक जोड़े से जुड़ा है, जिनकी साल 2000 में एक बेटी हुई। कुछ समय बाद पत्नी को पता चला कि उसके पति का किसी अन्य महिला के साथ विवाहेतर संबंध (Extramarital Affair) है और वह उस महिला के साथ जयपुर के एक होटल में रुका था। इस धोखे का पता चलने के बाद पत्नी ने पति के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया और व्यभिचार के आधार पर तलाक की मांग की। अपने आरोपों को साबित करने के लिए पत्नी ने अदालत से पति के कॉल रिकॉर्ड और होटल स्टे की डिटेल्स मंगवाने की गुहार लगाई थी, जिसे पति ने अपनी निजता का हनन बताते हुए चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब पारिवारिक विवादों में व्यभिचार साबित करने के लिए डिजिटल और दस्तावेजी सबूतों को पेश करने का रास्ता और साफ हो गया है।

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Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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