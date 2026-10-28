विदेशी होने भर से नहीं छिनेगा जमानत का अधिकार, रोक के लिए 'एक शर्त'; UAPA मामले में सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि आतंकवाद विरोधी कानून UAPA हर विदेशी नागरिक की जमानत पर पूरी रोक नहीं लगाता। यह रोक तभी लागू होती है जब विदेशी बिना अनुमति या गैरकानूनी तरीके से भारत आया हो। सिर्फ इसलिए नहीं कि बाद में उसका रहना अवैध हो जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को साफ कर दिया कि आतंकवाद विरोधी कानून अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट यानी UAPA के तहत हर विदेशी नागरिक की जमानत पर पूरी रोक नहीं लगाई जा सकती। कोर्ट ने कहा कि धारा 43D(7) की सख्त रोक तभी लागू होती है जब विदेशी नागरिक बिना अनुमति या गैरकानूनी तरीके से भारत में दाखिल हुआ हो। सिर्फ इसलिए यह रोक नहीं लगती कि बाद में उसका वीजा खत्म हो गया या उसका भारत में रहना अवैध हो गया। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने इस मामले में केंद्र सरकार की अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को सही ठहराया जिसमें श्रीलंकाई नागरिक मोहम्मद रिफास की जमानत बहाल कर दी गई थी।

कोर्ट ने क्या कहा?

बेंच ने कहा कि अभियोजन पक्ष यानी सरकार या जांच एजेंसी को पहले यह साबित करना होगा कि आरोपी भारतीय नागरिक नहीं है और उसकी भारत में शुरुआती एंट्री बिना अनुमति या गैरकानूनी थी। अगर कोई विदेशी वैध वीजा पर कानूनी तरीके से भारत आया हो, तो बाद में वीजा खत्म होने या अवैध रहने की वजह से उसे धारा 43D(7) के सख्त नियम के तहत नहीं लाया जा सकता। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि अपील करने वाली सरकार रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर पाई जिससे पहली नजर में साबित हो कि एंट्री बिना अनुमति या गैरकानूनी थी। बेंच ने यह भी नोट किया कि एक अलग FIR से पता चलता है कि रिफास वैध वीजा पर आए थे और वीजा की अवधि खत्म होने के बाद ही उनका रहना अवैध हुआ।

UAPA की धारा 43D(7) क्या कहती है? UAPA की धारा 43D आतंकवाद से जुड़े अपराधों में ज़मानत पर कड़े प्रतिबंध लगाती है। इसमें अग्रिम ज़मानत पर रोक शामिल है और यह शर्त भी है कि अगर आरोप पहली नजर में सही लगें तो अदालत कुछ मामलों में जमानत देने से मना कर सकती है। धारा 43D(7) उन विदेशी नागरिकों के लिए और सख्त नियम बनाती है जो बिना अनुमति या गैरकानूनी तरीके से भारत आए हों। इस धारा के तहत ज़मानत सिर्फ 'बहुत ही खास हालात' में और लिखित कारणों के साथ दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि इतनी सख्त शर्त लगाने का मकसद राष्ट्रीय सुरक्षा, बड़े जनहित और भारत की संप्रभुता की रक्षा करना है। आरोपी को ही यह साबित करना होगा कि खास हालात मौजूद हैं।

क्या है पूरा मामला? दरअसल, यह मामला अप्रैल 2018 में तमिलनाडु में दर्ज एक FIR से शुरू हुआ था। रिफास और कुछ अन्य लोगों पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, सरकार के खिलाफ हथियारबंद संघर्ष छेड़ने और जेलों में बंद साथियों को छुड़ाने की साजिश का आरोप लगाया गया था। उन पर UAPA और अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई हुई। जांच एजेंसी तय समय में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। इसलिए जुलाई 2018 में रिफास को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 167(2) के तहत डिफॉल्ट जमानत मिल गई थी। बाद में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने जांच अपने हाथ में ली और जनवरी 2021 में चार्जशीट दाखिल की।

नवंबर 2019 में एक अलग FIR दर्ज की गई। इसमें आरोप था कि रिफास श्रीलंकाई नागरिक हैं, अपने वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी भारत में रुके रहे और धोखे से वोटर आईडी कार्ड तथा आधार कार्ड जैसे भारतीय पहचान दस्तावेज हासिल किए। अप्रैल 2022 में केंद्र सरकार ने उसकी जमानत रद्द करने की मांग की। सरकार का तर्क था कि रिफास ने जमानत मांगते समय अपनी विदेशी नागरिकता छिपाई थी और धारा 43D(7) आरोपी विदेशी नागरिकों की ज़मानत पर रोक लगाती है। स्पेशल कोर्ट ने जुलाई 2022 में उनकी जमानत रद्द कर दी। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने दिसंबर 2023 में स्पेशल कोर्ट का फैसला पलट दिया और जमानत बहाल कर दी।

सुप्रीम कोर्ट ने किन बातों को खारिज किया? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के कई तर्कों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि रिफास को धारा 167(2) के तहत कानूनी डिफॉल्ट ज़मानत मिली थी। यह अधिकार UAPA के मामलों पर भी लागू होता है क्योंकि धारा 43D(2) के जरिए यह प्रावधान UAPA पर भी लागू है। बेंच ने माना कि धारा 43D(7) का सख्त प्रावधान डिफॉल्ट जमानत के कानूनी अधिकार को खत्म या ओवरराइड नहीं करता। यानी भले ही विदेशी होने की शर्त लागू हो, फिर भी डिफॉल्ट जमानत का कानूनी हक बरकरार रहता है। कोर्ट ने यह भी पाया कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद सरकार जमानत रद्द करने का कोई ठोस और पक्का आधार साबित नहीं कर पाई। चार्जशीट जनवरी 2021 में दी गई थी, लेकिन रद्द करने की अर्जी अप्रैल 2022 में दाखिल की गई। सरकार ने इतनी देरी का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

जमानत रद्द करने और आदेश पलटने में फर्क इस दौरान बेंच ने यह भी समझाया कि जमानत रद्द करना और जमानत देने वाले मूल आदेश को पलटना दो अलग बातें हैं। जमानत बाद में गलत काम करने या नई परिस्थितियों के आधार पर रद्द की जा सकती है। लेकिन ऊपरी अदालत मूल जमानत आदेश में हस्तक्षेप कर सकती है अगर वह कानूनन टिकने लायक नहीं है, गलत है या गैर-जरूरी बातों पर आधारित है। कोर्ट ने साफ किया कि ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना चाहिए क्योंकि व्यक्तिगत आजादी का संवैधानिक महत्व बहुत ज्यादा है।