TMC के बागी गुट में भी पड़ गई फूट! NDA के 'मंगल मिलन' से दूसरी बार दूर रहे तीन सांसद; कौन-कौन?

पश्चिम बंगाल की जंगीपुर, मुर्शिदाबाद और बहरामपुर लोकसभा सीटों का प्रतिनिधित्व करने वाले खलीलुर रहमान, अबू ताहिर खान और यूसुफ पठान, 28 जून को हुई NCPI सांसदों की पहली NDA संसदीय दल की 'मंगल मिलन' बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे।

पश्चिम बंगाल की मुख्य विपक्षी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बागी गुट में भी फूट पड़ गई है। दरअसल, मंगलवार को संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में NDA संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक 'मंगल मिलन' आयोजित की गई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रियों और NDA सहयोगियों के नेताओं ने हिस्सा लिया लेकिन इस बैठक से TMC से अलग हुए 20 सांसदों के बागी गुट में से तीन सांसदों ने दूरी बना ली। ये सांसद पहले ही NCPI में शामिल हो चुके हैं लेकिन अब उसमें भी टूट की खबरें आ रही हैं। NCPI में पड़ती दरार ने गठबंधन के भीतर कुछ अलग ही संकेत दिए हैं।

पश्चिम बंगाल की जंगीपुर, मुर्शिदाबाद और बहरामपुर लोकसभा सीटों का प्रतिनिधित्व करने वाले खलीलुर रहमान, अबू ताहिर खान और यूसुफ पठान, 28 जून को हुई NCPI सांसदों की पहली NDA संसदीय दल की 'मंगल मिलन' बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे। संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए खान ने कहा, "हम NDA के साथ नहीं हैं और न ही हम BJP में जा रहे हैं, आप निश्चिंत रहें। आज भी NDA की बैठक थी और हम तीनों उसमें नहीं गए। लेकिन हम मुख्यमंत्री (शुभेंदु अधिकारी) द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल होंगे क्योंकि यह मेरी सीट पर विकास कार्यों से जुड़ी है। हम किसी ऐसे कदम का भी समर्थन नहीं करेंगे जो मुसलमानों के खिलाफ हो।" बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी दिन में संसद भवन पहुंचे थे।

वोट बैंक का दबाव या वैचारिक मतभेद? सूत्रों ने बताया कि मुस्लिम-बहुल निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले इन तीन सांसदों ने "NDA बैठक में शामिल न होने का फैसला तब किया जब उनके कुछ मतदाताओं ने BJP के साथ उनके कथित जुड़ाव पर सवाल उठाए"। इन तीन सांसदों की अनुपस्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा में 20 सदस्यीय NCPI समूह को मान्यता देने का मामला अभी भी स्पीकर ओम बिरला के पास लंबित है। यह अलग हुआ समूह दलबदल विरोधी कानून के तहत सुरक्षा तभी मांग सकता है जब इसमें TMC के मूल 28 लोकसभा सांसदों की संख्या का कम से कम दो-तिहाई हिस्सा शामिल हो।

मंगल मिलन में पहली बार पहुंचे सुदीप बंद्योपाध्याय NCPI के फ्लोर लीडर सुदीप बंद्योपाध्याय भी मंगलवार को पहली बार NDA संसदीय दल की बैठक में शामिल हुए। वह 28 जून की बैठक में शामिल नहीं हो पाए थे। उन्होंने कहा, "मैं देश के सबसे सीनियर सांसदों में से एक हूं। NCPI में सभी एकजुट हैं। यह एक अच्छा अनुभव है।" हालांकि, उन्होंने बागी सांसदों के बीच मतभेद की बातों को खारिज कर दिया।