डिलिमिटेशन बिल पर कांग्रेस में ही पड़ गई फूट! विधायक ने कर दिया समर्थन, क्या दिया तर्क
एक तरफ कांग्रेस डिलिमिटेशन बिल के खिलाफ एड़ी-चोटी का जोर लगाए हुए है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व सुबह दिल्ली, दोपहर चेन्नई और शाम को मुंबई के दौरे कर रहा है। वहीं, कांग्रेस के एक विधायक ने इस बिल का समर्थन कर दिया है।
डिलिमिटेशन विधेयक पर कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ती नजर आ रही है। एक तरफ कांग्रेस डिलिमिटेशन बिल के खिलाफ एड़ी-चोटी का जोर लगाए हुए है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व सुबह दिल्ली, दोपहर चेन्नई और शाम को मुंबई के दौरे कर रहा है। वहीं, कांग्रेस के एक विधायक ने इस बिल का समर्थन कर दिया है। यह विधायक हैं, कर्नाटक से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतने वाले कोठुर मंजूनाथ। मंजूनाथ ने डिलिमिटेशन के पक्ष में दलील देते हुए कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से वोटरों की संख्या कम करने से चुने हुए प्रतिनिधियों को वहां के लोगों की बेहतर सेवा करने में मदद मिलेगी।
वोटरों की संख्या पर बोले
कांग्रेस विधायक के इस बयान के बाद विवाद की स्थिति बन चुकी है। प्रस्तावित विधेयक के बारे में बात करते हुए, मंजूनाथ ने कहा कि विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श रूप से करीब 1 लाख से 1.5 लाख मतदाता होने चाहिए। वहीं, संसदीय क्षेत्रों में 5 लाख से 8 लाख मतदाता होने चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं डिलिमिटेशन बिल का स्वागत करता हूं। अगर हर विधानसभा क्षेत्र में 1 से डेढ़ लाख वोटर होंगे, तो विधायकों के लिए लोगों की सेवा करना आसान होगा।
बढ़ सकती है क्षमता
कांग्रेस विधायक ने स्वीकार किया कि भारत की आबादी इन देशों की तुलना में बहुत अधिक है। लेकिन उनका तर्क था कि निर्वाचन क्षेत्रों को छोटा रखने से निर्वाचित प्रतिनिधियों की लोगों की परेशानियों को हल करने की क्षमता बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि हमारी आबादी उनसे ज्यादा है। हालांकि, यदि निर्वाचित प्रतिनिधियों के निर्वाचन क्षेत्रों में कम संख्या में वोटर हों, तो वे लोगों की बेहतर सेवा कर सकते हैं। यही वजह है कि ये देश अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।
सुझाव भी दिए
मंजूनाथ ने आगे सुझाव दिया कि भारत को विधानसभा क्षेत्रों में 1 लाख से 1.5 लाख मतदाता और संसदीय क्षेत्रों में 5 से 8 लाख मतदाता रखने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीटों की संख्या 800 या 900 तक बढ़ाई जाए। यह अच्छी बात है। साथ ही यह भी जोड़ा कि वे इस विधेयक का समर्थन करेंगे यदि इससे सांसदों और विधायकों को मतदाताओं के लिए अधिक सुलभ बना रखा जाए। कांग्रेस विधायक की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कांग्रेस नेता, जिनमें कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी शामिल हैं, अन्य राजनीतिक दलों को केंद्र के प्रस्तावित कानून का समर्थन न करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं।
हालांकि, मंजूनाथ ने सवाल उठाया कि क्या यह प्रयास किसी विशेष राजनीतिक पार्टी के लिए लाभकारी होगा। उन्होंने तर्क दिया कि परिसीमन में नए मतदाताओं को जोड़ना या भौगोलिक क्षेत्रों का विस्तार करना शामिल नहीं होगा, बल्कि मौजूदा निर्वाचन क्षेत्र सीमाओं को फिर से खींचना होगा। उन्होंने कहा कि यह बिल किसी विशेष पार्टी को लाभ नहीं पहुंचाएगा, वे परिसीमन प्रक्रिया में नए मतदाता नहीं जोड़ रहे हैं। वे प्रक्रिया में नया भौगोलिक क्षेत्र नहीं जोड़ रहे हैं। वे केवल कर्नाटक के भीतर सीमाओं को फिर से निर्धारित कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
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यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।