भारतीय मूल के ट्रंप के इस सलाहकार ने करवाया था भारत-PAK के बीच सीजफायर? कौन हैं रिकी गिल?

संक्षेप: रिकी गिल ट्रंप के सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं और उनके दूसरे कार्यकाल में गिल काफी सक्रिय रहे हैं। बीते अगस्त में उन्होंने भारत और अमेरिका में टैरिफ को लेकर चल रहे विवाद के बीच भारत का दौरा भी किया था।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय मूल के सलाहकार रंजीत रिकी सिंह गिल इन दिनों चर्चा में आ गए हैं। और इसकी वजह है अमेरिका का एक और विवादित कदम। दरअसल रिकी गिल को हाल ही में बीते मई महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर में उनकी भूमिका के लिए सम्मानित किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से रिकी गिल को अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल (NSC) का प्रतिष्ठित डिस्टिंग्विश्ड एक्शन अवार्ड मिला है। हालांकि इस अवॉर्ड पर सवाल उठने भी शुरू हो गए हैं।

रिकी गिल को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने ट्रंप की ओर से यह अवार्ड दिया। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने यह नहीं बताया कि सीजफायर में रिकी गिल की भूमिका क्या थी और उन्होंने इसमें किस तरह इसमें योगदान दिया। बता दें कि भारत कई बार ट्रंप के उन दावों को दृढ़ता से खारिज कर चुका है, जिनमें ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच बनी जंग जैसी स्थिति को सुलझाने का क्रेडिट लेने की कोशिश की है।

कौन हैं रिकी गिल? रिकी गिल का जन्म न्यूजर्सी के लोडी शहर में हुआ था। उनके माता-पिता जसबीर और परम गिल पंजाबी सिख प्रवासी भारतीय थे और दोनों पेशे से डॉक्टर हैं। रिकी गिल ने महज 17 साल की उम्र में राजनीति में कदम रखा था। तब उन्हें कैलिफोर्निया के गवर्नर अर्नोल्ड श्वार्जनेगर ने राज्य शिक्षा बोर्ड में छात्र सदस्य के रूप में नियुक्त किया था। इसके बाद 2012 में 24 साल की उम्र में उन्होंने कैलिफोर्निया से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव भी लड़ा। हालांकि कड़े मुकाबले में उन्हें डेमोक्रेट उम्मीदवार जेरी मैकनर्नी से हार का सामना करना पड़ा। उस समय एक राजनीतिक प्रोफेसर थॉमस होलियोक ने उन्हें लेकर कहा था, “शायद यह लड़का कोई असाधारण प्रतिभा है।”

ट्रंप के करीबी सलाहकारों में से एक 37 वर्षीय रिकी गिल अमेरिकी राष्ट्रपति के दूसरे कार्यकाल में ट्रंप के करीबी सलाहकारों में शामिल हैं। वह इस समय NSC में दक्षिण और मध्य एशिया के लिए सीनियर डायरेक्टर हैं। वह राष्ट्रपति ट्रंप के स्पेशल असिस्टेंट भी हैं। गिल भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पूरे दक्षिण मध्य एशिया से जुड़े बेहद संवेदनशील संभालते हैं। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में रिकी गिल काफी सक्रिय रहे हैं। बीते अगस्त में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील और टैरिफ को लेकर चल रहे तनाव के बीच उन्होंने भारत का दौरा भी किया था। उन्हें इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC) जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत के लिए भारत भेजा गया था।