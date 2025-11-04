Hindustan Hindi News
यह है देश का सबसे अमीर जिला, 11 लाख है प्रति व्यक्ति जीडीपी; टॉप 10 में यूपी का भी एक जिला

संक्षेप: इकनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना का रंगारेड्डी जिला सबसे अमीर जिला है। यहां पर कैपिटा जीडीपी 11 लाख से भी ज्यादा है। वहीं दूसरे नंबर पर हरियाणा का गुरुग्राम जिला है। 

Tue, 4 Nov 2025 09:29 AMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक तेलंगाना का रंगारेड्डी जिला जीडीपी पर कैपिटा के मुताबिक देश का सबसे समृद्ध जिला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जीडीपी पर कैपिटा 11.46 लाख रुपये है। वहीं दूसरे नंबर पर गुरुग्राम, तीसरे पर बेंगलुरु शहर और चौथे पर उत्तर प्रदेश का गौतमबुद्ध नगर यानी नोएडा है।

अमीरी के मामले में टॉप 10 जिलों की बात करें तो पांचवें नंबर पर हिमाचल प्रदेश का सोलन, छठे पर उत्तर और दक्षिण गोवा आता है। इसके बाद सिक्किम के गैंगटोक, नामची, मैंगनन ऐंड ग्यालसिंह, कर्नाटक का दक्षिण मुंबई, महाराष्ट्र का मुंबई और गुजरात का अहमदाबाद जिले को इस रैंकिंग में रखा गया है।

रंगारेड्डी जिले ने कैसे कर दिया टॉप

रंगारेड्डी जिले ने इस लिस्ट में टॉप किया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यहां का टेक पार्क, बायोटेक और फार्मा कंपनियां हैं। इसके अलावा यहां की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। ये सारे फैक्टर मिलकर इस जिले के लिए बेहद फायदेमंद साबित होते हैं और रोजगार के अवसर भी बढ़ाते हैं। जानकारों का कहना है कि रंगारेड्डी जिला देशभर के लिए उदाहरण है। एक जानकार ने कहा कि यह जिला ऐसा है जहां परंपराओं और आधुनिक संसार का संगम होता है।

गुरुग्राम की जीडीपी पर कैपिटा 9.05 लाख

दूसरे नंबर पर हरियाणा का गुरुग्राम जिला है। यह एनसीआर में आता है। गौर करने वाली बात है कि एनसीआर के दो जिले इस लिस्ट में शामिल हैं जिनमें से कोई भी दिल्ली का नहीं है। हालांकि यहां पर टेक पार्क के साथ ही लग्जरी मॉल और भी सारी सुख सुविधाएं हैं। सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी है। सर्दियों में देशभर से लोग यहां पक्षी देखने आते हैं।

उत्तर प्रदेश का गौतमबुद्ध जिला

यूपी का गौतमबुद्ध जिला भी एनसीआर में आता है। बहुत सारे उद्योग और कंपनियों ने नोएडा को ही अपना ठिकाना बनाया है। देश के टॉप मीडिया संस्थान भी नोएडा में ही हैं। ओखाल बर्ड सैंक्चुअरी, शॉपिंग मॉल और बाजारों की वजह से भी नोएडा फेमस है। वहीं मुंबई की बात करें तो यह बॉलिवुड सिटी है। इसके अलावा व्यापार और पर्यटन के लिहाज से भी यह प्रसिद्ध शहर है।

