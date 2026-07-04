CM ने कहा था सात दिन में मिलेगा न्याय, लेकिन... RG कर रेप केस की पीड़िता की मां बोलीं
रत्ना देबनाथ ने कहा कि सीएम ने अपने ज्यादातर वादे पूरे किए हैं। हालांकि, उन्होंने कहा था कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो सात दिनों के अंदर न्याय मिलेगा, लेकिन 2 महीने हो गए हैं। मुझे सरकार पर भरोसा है।
भाजपा विधायक और आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल रेप और मर्डर केस की पीड़िता की मां रत्ना देबनाथ ने कहा कि इस क्राइम और मामले को दबाने के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को इंसाफ के कटघरे में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें इसमें शामिल लोगों की पहचान पता है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए, देबनाथ ने कहा कि उनकी बेटी की हत्या के आरोपी इंसान नहीं थे और भरोसा जताया कि उन्हें आखिरकार सजा मिलेगी।
रत्ना देबनाथ ने कहा, “सीएम ने अपने ज्यादातर वादे पूरे किए हैं। हालांकि, उन्होंने कहा था कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो सात दिनों के अंदर न्याय मिलेगा, लेकिन 2 महीने हो गए हैं। मुझे सरकार पर भरोसा है। मैं अपनी बेटी को मारने वालों को इंसान नहीं मानती, डॉक्टर तो दूर की बात है। मैं जानती हूं कि वे कौन हैं। सभी दोषियों को सजा मिलेगी।''
देबनाथ ने कहा कि उनकी बेटी की हत्या के आरोपी इंसान नहीं थे और भरोसा जताया कि उन्हें आखिरकार सजा मिलेगी। देबनाथ ने कहा, “जिन्होंने मेरी बेटी को मारा, वे इंसान नहीं हैं। मैं उनके नाम जानती हूं। जिन्होंने जुर्म किया और सबूत छिपाए, वे सभी अपराधी हैं। उन्हें पकड़ा जाएगा और सजा दी जाएगी।”
उनकी यह बात पीड़िता के पिता, शेखर रंजन देबनाथ के उस बयान के कुछ दिनों बाद आई है, जिसमें उन्होंने तमन्ना खातून केस में हाल के डेवलपमेंट और आरजी कर जांच की ज्यूडिशियल मॉनिटरिंग का हवाला देते हुए उम्मीद जताई थी कि इस केस में न्याय मिलेगा। 27 जून को बोलते हुए, शेखर रंजन देबनाथ ने कहा कि तमन्ना खातून केस में हुई गिरफ्तारियों से उनका यह भरोसा और पक्का हो गया है कि उनकी बेटी के मामले में भी अपराधियों को न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के दखल और जांच की मॉनिटरिंग से परिवार को नई उम्मीद मिली है।
अगस्त 2024 का है मामला
आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल रेप और मर्डर केस 9 अगस्त, 2024 का है, जब एक 31 साल के पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी हॉस्पिटल कैंपस के एक सेमिनार रूम में मिली थी। इस घटना के बाद डॉक्टरों, मेडिकल स्टूडेंट्स और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने देशभर में प्रोटेस्ट किया, जिन्होंने ट्रांसपेरेंट जांच और हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स के लिए कड़े सेफ्टी उपायों की मांग की। इससे पहले 21 मई को, कलकत्ता हाई कोर्ट ने पिछली जांच से नाखुशी जताने के बाद एक नई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने पिछली टीम के परफॉर्मेंस का भी रिव्यू किया था, जबकि सियालदह कोर्ट ने पहले कहा था कि जांच में ठीक से प्रोग्रेस नहीं हुई है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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