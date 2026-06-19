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RG कर मामला : CBI ने दो निलंबित अधिकारियों से पूछताछ की, पूर्व पुलिस आयुक्त तलब

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
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अधिकारी ने कहा कि हमारे जांचकर्ताओं ने अंतिम संस्कार से जुड़ी परिस्थितियों के बारे में जानकारी मांगी। श्मशान घाट के पदाधिकारियों का कहना है कि पीड़िता का अंतिम संस्कार उसके माता-पिता की सहमति से किया गया था।

RG कर मामला : CBI ने दो निलंबित अधिकारियों से पूछताछ की, पूर्व पुलिस आयुक्त तलब

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सरकारी आरजी कर अस्पताल में महिला चिकित्सक की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में सबूतों को मिटाने और दोषियों को बचाने की कोशिश के आरोपों को लेकर शुक्रवार को कोलकाता के दो पूर्व उप पुलिस आयुक्तों (डीसीपी) से पूछताछ की। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय एजेंसी ने कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल को भी अगले हफ्ते जांचकर्ताओं के सामने पेश होने को कहा है।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मामले की जांच के शुरुआती चरण में कथित तौर पर लापरवाही बरतने के कारण भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के तीन वरिष्ठ अधिकारियों को पिछले महीने निलंबित कर दिया था। सीबीआई ने शुक्रवार को शहर के मध्य और उत्तरी क्षेत्र के पूर्व पुलिस उपायुक्तों क्रमश: इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता से घंटों पूछताछ की और उनसे कई दस्तावेज इकट्ठे किए।

सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, ''निलंबित किए गए तीन आईपीएस अधिकारियों की भूमिका जांच के दायरे में है। हमारे अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सबूतों को मिटाने या मामले में शामिल अन्य संभावित आरोपियों को बचाने की कोई कोशिश की गई थी।'' उन्होंने बताया, ''अपराध की रात से लेकर पीड़ित के अंतिम संस्कार तक हुई घटनाओं की कड़ियों को जोड़ने के लिए विस्तृत जांच की जा रही है। उस दौरान लिए गए हर फैसले की समीक्षा की जा रही है।''

अधिकारी ने कहा कि अगर कोई चूक, सबूत छिपाने या जांच को भटकाने की कोशिश पाई जाती है, तो उचित कार्रवाई की जाएगी सीबीआई पहले ही पानीहाटी के पूर्व विधायक निर्मल घोष और महिला चिकित्सक का जिस श्मशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया था उसके प्रभारी भोलानाथ पात्रा से पूछताछ कर चुकी है।

अधिकारी ने कहा, ''हमारे जांचकर्ताओं ने अंतिम संस्कार से जुड़ी परिस्थितियों के बारे में जानकारी मांगी। श्मशान घाट के पदाधिकारियों का कहना है कि पीड़िता का अंतिम संस्कार उसके माता-पिता की सहमति से किया गया था।'' आरजी कर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के सेमिनार हॉल में 8 अगस्त 2024 को रात्रि पाली के दौरान स्नातकोत्तर प्रशिक्षु चिकित्सक की कथित तौर पर दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। कोलकाता पुलिस ने इस अपराध के सिलसिले में नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को गिरफ्तार किया था।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने बाद में मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। हालांकि, केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में किसी और की गिरफ्तारी नहीं की। एक स्थानीय अदालत ने बाद में रॉय को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। पीड़ित के माता-पिता ने जांच पर असंतोष जताते हुए दावा किया कि इस अपराध में और भी लोग संलिप्त थे और इस घटना के पीछे की पूरी साज़िश का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है।

राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद, मामले की नए सिरे से जांच शुरू की गई। इसके बाद, गोयल, मुखर्जी और गुप्ता को निलंबित कर दिया गया। सीबीआई के अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या उस समय वरिष्ठ नेताओं ने फोन कॉल या मैसेज के जरिए इन निलंबित अधिकारियों को कोई निर्देश दिए थे।

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

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मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

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